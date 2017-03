Se ha hablado mucho, y con mucha razón, de lo alarmantemente corto del catálogo inicial de Nintendo Switch. Evidentemente, muy pocas plataformas han tenido el honor de lanzarse de la mano de uno de los mejores videojuegos de la historia, como es The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pero no hay que olvidar hablamos de un port de un título nacido hace casi cinco años para Wii U.

Más allá, Bomberman R, Fast RMX o el enésimo port de Shovel Knight son los títulos de mayor relevancia que acompañaron la llegada de la consola el pasado 3 de marzo. Pero, entre todos ellos, ya desde los eventos preview que organizó Nintendo alrededor del mundo, la pequeña obra desarrollada por dos hermanos destacaba y brillaba con luz propia, llegando a hacer creer que su trabajo venía de la propia Nintendo.

Y es que no hay mejor carta de presentación que esa para Snipperclips, el título creado por la pareja de desarrolladores que forma SFB Games: en su concepto, es un juego tremendamente Nintendo. Y esto es así por el simple hecho de apostar por las ideas, por mecánicas que retorcer y exprimir de muchas formas distintas. Y ahí mismo están todas sus virtudes y sus pequeños defectos.

La premisa de Snipperclips es bien sencilla: resolver puzles relacionados con nuestro entorno con el simple uso del cuerpo de nuestro simpático personaje. Tenemos la capacidad de recortar a nuestro compañero (o compañeros, hasta cuatro) y ser recortados para completar las distintas tareas que se nos plantean y, con el uso de dos botones, nos enfrentaremos a interesantísimos retos.