PES 2018 sigue esa misma línea y no revolucionada nada pero sí que, tras la más que prometedora entrega de 2017, sigue por un camino que puede darle muchas alegrías en el futuro . ¿Podemos afirmar este año aquello de que “el rey ha vuelto”? Bueno, no es tan fácil.

Es una pena, eso sí, que ese mimo en lo gráfico y técnico no se extienda al resto de apartados audiovisuales : los comentarios en castellano siguen siendo inconexos, artificiales y muy poco disfrutables; la banda sonora, pese a contar con artistas de primer nivel como John Legend o Coldplay, apenas cuenta con 12 canciones y, quizá el inconveniente que más sufriremos con el paso de las horas, la interfaz de usuario no está a la altura de un producto de estas características. Pese a un ligero lavado de cara, los menús son arcaicos, excesivamente planos y, en general, mal diseñados e incómodos. Todo lo que envuelve a los partidos transmite la sensación de estar ante un producto de segunda línea .

De hecho, la propuesta de Konami me parece mucho más realista y orgánica en elementos como los modelados, las animaciones o la iluminación (aquí, la verdad sea dicha, más por demérito de FIFA). La recreación de las caras , pese a no contar con la tecnología de EA, también supera en muchos casos al eterno rival y, sobre todo, son muchos más los jugadores “con su cara” fuera de la Premier League. .

Por ejemplo, pese a una mejora más que sustancial, es posible que la física del balón siga sintiéndose algo extraña para muchos y colar auténticos zambombazos o espectaculares chilenas será más corriente de lo que dicta la lógica. Pero, sin duda, lo más alarmante y lo que peor sienta conforme pasan las horas de juego es que la inmensa mayoría de defectos sean pasos atrás con respecto a PES 2017.

Desde un sistema de cambio de cursor que da más problemas de lo que debería o unos compañeros cuyos desmarques dejan mucho que desear hasta, y esto es uno de los mayores problemas del título, un juego contra la CPU mucho menos satisfactorio y con problemas que no habíamos tenido que sufrir en entregas anteriores: la IA rival apenas comete faltas (y mucho menos cerca de su área), su defensa no deja de recular cuando atacamos y abusan constantemente del pase en profundidad por alto (L1/LB + triángulo/Y) en ataque.

Konami sigue arrastrando el problema de las licencias a día de hoy

En general, se ha echado por tierra el trabajo realizado en lo que a Team ID y las distintas formas de jugar de los equipos rivales que habíamos podido ver en entregas anteriores. Ahora, y más conforme subimos la dificultad, en la inmensa totalidad de partidos contra la CPU nos terminamos topando con planteamientos idénticos, dando igual equipo o categoría, y la repetición continua de la misma jugada. Es algo, como digo, totalmente incomprensible puesto que, eso mismo, el comportamiento de la CPU rival, era uno de los valores principales de PES 2017.

El resto del conjunto, para bien o para mal, sigue prácticamente invariable. PES 2018 sigue llegando al mercado muy corto de contenido (o, más bien, corto de profundidad y mimo en sus modos) siendo MyClub, Ser una Leyenda, y la ya clásica Liga Máster los platos principales. El primero, como decimos, apenas ha introducido novedades de peso (de hecho, los menús y animaciones a la hora de conseguir nuevos jugadores son idénticos) y, en cuanto a la Liga Máster, se han introducido pequeños y tímidos cambios como los torneos de pretemporada el modo Desafío, una variante en la que encadenar malos resultados podrá desencadenar en nuestro despido.

Con todo, dichos modos siguen estando sumamente lejos de sus homólogos en FIFA: "Ser una Leyenda" se siente como un intento desganado y deslavazado de emular "El Camino" o "Conviértete en Pro" de FIFA, MyClub no deja de ser una mala copia, con buenas ideas pero menos recorrido, del Ultimate Team y, pese a que no sea ninguna maravilla, el modo Manager del título de EA es mucho más competente que la oferta de Konami. Y es que en la Liga Máster de PES 2018 nos seguimos topando con un mercado de fichajes completamente roto (presupuestos, salarios y costes irreales, un sistema de negociación ilógico e incómodo en la práctica, etc.) y otras mecánicas a medio cocer, no demasiado bien aplicadas, como el espíritu de equipo o las nuevas cláusulas de rescisión. Sin duda, hay mucho margen de mejora en este sentido.

Dentro del campo es fenomenal. Fuera del mismo, empiezan las problemas.

Sí es bastante atractivo el nuevo modo disfrutable, incomprensiblemente, solo en local y no en modalidades online: la Selección Aleatoria nos permite elegir tres equipos cualquiera y obtener como resultado una plantilla que reunirá, de forma aleatoria, jugadores de dichos conjuntos. No deja de ser un modo destinado a pasarlo bien, sin ningún afán competitivo o búsqueda de equilibrio, y no se entiende que no se pueda disfrutar en línea. El resto de modalidades online siguen, como en entregas anteriores, carentes de filtros en condiciones (manual o automático, por ejemplo) y con ciertos problemas de conexión e input lag en más encuentros de los que nos gustaría. De nuevo, Konami también tiene trabajo a este respecto.

Al final, queda una sensación agridulce. A los mandos, ya sea en partidas online o en modo local, puede que PES 2018 sea el videojuego de fútbol más satisfactorio del último lustro y, por primera vez, un claro contendiente (si no vencedor) en el duelo con el máximo rival. Por desgracia, eso sí, el comportamiento de la IA rival o el vago trabajo a nivel de contenidos y licencias emborronan el resultado final. PES 2018 es un diamante en bruto, ahora solo queda que Konami apueste de verdad por la marca y, a base de inversión de tiempo, ganas y dinero, corrija los muchos defectos de la saga. Ojalá así sea.