Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Hoy, como no podría ser de otra forma, son conocidos por aventuras inolvidables como la franquicia Uncharted y The Last of Us pero en Naughty Dog saben lo que es dejar su huella en un género y una generación con Crash Bandicoot, uno de los iconos más evidentes de la industria del videojuego.

En ese mismo grupo están, faltaría más, emblemas como Sonic o Mario que, en pleno 2017, van a recibir nuevos videojuegos. Y es que en una época plagada de grandes ideas originales, franquicias de cuño reciente o experimentos indie de primer nivel, también hay hueco para el retorno, ya sea en forma de nueva entrega o de remake, de viejas glorias.

En este caso, hablamos de una mezcla de ambas ideas que, desde el estudio encargado, no han dudado en bautizar como "remaster plus"; igual que ocurriera recientemente con la franquicia Uncharted, ahora vemos una recopilación de los tres Crash Bandicoot principales (lo siento, aficionados del que es uno de los mejores juegos de karts de la historia) puestos al día en lo técnico pero, eso sí, prácticamente inmutables en su lado jugable y exentos de novedades de peso.

Y aquí, entrando ya en materia y a modo de breve introducción, podríamos dejar caer que la propuesta plataformera de este gunnii de Perameles (sí, lo hemos buscado en la Wikipedia), nacida en 1996, no ha envejecido del todo bien. En su mismo núcleo, el correr y saltar, Crash Bandicoot se siente hoy excesivamente anquilosado y ortopédico pero, ojo, no impide disfrutar su puesta al día ni, sobre todo, se trata de un demérito del trabajo de Vicarous Visions.