Cuando hablamos de la eterna batalla entre Samsung y Apple por el dominio de la gama alta, siempre había una característica donde los de Cupertino salían ganando: los años de actualizaciones. De hecho, es uno de los factores por los que muchos consumidores se siguen decantando por un iPhone en lugar de un Galaxy. Sin embargo, esa evidentemente desventaja será parte del pasado con la llegada de los Samsung Galaxy S24.

Durante el evento de presentación de estos terminales, el fabricante surcoreano nos sorprendió con un anuncio. Los Samsung Galaxy S24 tendrán hasta 7 años de actualizaciones. Entonces, tras años y años de quedar atrás en este sentido, finalmente Samsung podrá plantarle cara a Apple.

Con esta propuesta, entonces, los Samsung Galaxy S24 podrán actualizarse a las próximas siete versiones de Android. Si Google no cambia su habitual calendario de lanzamientos, entonces podrán llegar a Android 21.

Indudablemente, estamos ante un movimiento significativo por parte de Samsung. La empresa ya venía mostrando un esfuerzo con relación al tiempo de soporte, pues los dispositivos que preceden a los Galaxy S24 "presumían" 4 años de actualizaciones de sistema operativo y 5 de seguridad. Por lo tanto, casi han duplicado la primera cifra, que no es un tema menor.

Ahora bien, la jugada no es solo para igualar a Apple en un terreno donde se sentían imbatibles. La realidad es que los consumidores ya no cambian su smartphone de manera tan frecuente como antes. ¿Por qué? El margen de innovación se ha reducido notablemente de generación a generación, por lo que cada vez resulta menos atractivo pagar una fuerte cantidad de dinero por un producto que, siendo sinceros, no mejora mucho a los anteriores.

En consecuencia, los usuarios demandaban que sus terminales recibieran más años de actualizaciones del sistema operativo. De lo contrario, van quedando desfasados en cuanto a novedades de software se refiere.

Un punto que seguramente ayudó a Samsung a impulsar esta propuesta en los Galaxy S24 es el procesador. El Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm va sobrado en rendimiento, y si pensamos a futuro, seguramente es capaz de soportar las novedades que Android introducirá en los próximos años. Ya no había pretexto suficiente para no ofrecer un periodo más largo de actualizaciones.

Por supuesto, nos queda ver si Samsung es capaz de cumplir tan interesante promesa. Lo que sí está claro es que, si había personas que se resistían a comprar un Galaxy S24 por el tema de las actualizaciones, esta noticia los convencerá al 100%. Ojalá sea el camino a seguir para el resto de fabricantes de smartphones Android. Cuando esto se normalice en todo el sector, los consumidores serán los mayores beneficiados.

