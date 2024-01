La espera terminó. Bethesda y MachineGames (Wolfenstein) aprovecharon los reflectores sobre el Developer Direct de Xbox para ofrecernos un primer vistazo a Indiana Jones and the Great Circle, el próximo juego del cazador de tesoros más famoso del mundo. Por fortuna, no se limitaron a presentar un avance cinematográfico. El primer tráiler tiene una gran cantidad de escenas con gameplay, lo cual demuestra que su desarrollo se encuentra muy avanzado.

De hecho, más allá de destacar lo alucinante que luce el primer tráiler, un dato que también sorprendió es que estará disponible este mismo año. De momento, eso sí, no tiene fecha específica de lanzamiento.

Por otro lado, se confirma lo que ya era un secreto a voces: Indiana Jones and the Great Circle será exclusivo de Xbox y PC. Desde luego, lo podrás obtener a través de Xbox Game Pass desde el primer día. Por lo tanto, Bethesda —y Microsoft— seguirá la estela de Starfield al dejar fuera a la PlayStation 5.

¿Podemos considerar a Indiana Jones and the Great Circle como el estandarte de Xbox durante el presente año? Sí, sin lugar a dudas.

Un juego de Indiana Jones no podía prescindir de la figura de Harrison Ford. En Microsoft lo sabían y seguramente abrieron la cartera para usar el rostro del mítico actor. Cabe mencionar, sin embargo, que Indiana Jones and the Great Circle apuesta por una vista en primera persona, así que solo veremos la cara del protagonista en escenas cinemáticas.

"Ambientado entre Raiders of the Lost Ark y The Last Crusade, Indiana Jones and The Great Circle es una aventura en primera persona para un jugador que te llevará por todo el mundo, descubriendo pistas y resolviendo un antiguo misterio. Conviértete en el aventurero en una carrera contra fuerzas siniestras. Tus viajes te llevarán desde los sagrados salones del Vaticano y los áridos desiertos de Egipto, hasta los exuberantes templos de Sukhothai y los gélidos picos del Himalaya", menciona la descripción del título.

La razón por la que apuesta por una perspectiva en primera es porque su principal objetivo es que los jugadores realmente se sientan sobre los pies del icónico personaje. "La primera persona te hace parte de este mundo, permitiéndote explorar y experimentar cosas más íntimamente", agrega el estudio.

Como parte del convenio con Lucasfilm y Disney, en Bethesda tuvieron la oportunidad de proponer una historia original. Es decir, no es un juego basado en ninguna película. De todos modos, en MachineGames prometen respetar la identidad de la franquicia.

"Tenemos grandes ideas que parecen una locura sobre el papel, pero que encajaron muy bien con la franquicia. Tienes esta increíble aventura que profundiza en el corazón del personaje y arroja luz sobre todas las cosas que hicieron que la gente se enamorara de él, y luego tienes estas escenas increíbles y complejas que encajan muy bien allí. Nuestro ADN y los pilares de Indiana Jones se unieron de forma muy natural."

Esto no es todo lo que veremos del juego antes de su lanzamiento. Se espera que en los próximos meses compartan más detalles.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente