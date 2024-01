Te levantas por la mañana y nada más salir del refugio del edredón descubres que hace un frío que pela, así que abres el armario y coges tu jersey más abrigado. Te lo pones y te preparas para salir al gélido invierno, pero antes de cruzar la puerta un picor insoportable te hace volver al ropero en busca de una camiseta para poner debajo del suéter. Todos hemos vivido alguna vez una situación similar a esta. La lana pica, esa es una realidad, ¿pero cuál es el motivo?

Durante mucho tiempo se ha pensado que se debía a algún tipo de reacción alérgica. Tendría sentido por el picor, el enrojecimiento de la piel e incluso los granitos que salen en algunas ocasiones. Además, se ha visto que algunas afecciones con origen en el sistema inmunitario, como la dermatitis atópica, pueden empeorar con el contacto de este tejido. Sin embargo, los estudios científicos que se han realizado al respecto demuestran que la lana no es un alérgeno. Tampoco lo son, salvo quizás contadas excepciones, las sustancias que se usan para tratarla. Y sí que puede que lo fuese una sustancia cerosa llamada lanolina que se encuentra presente en la lana de forma natural. Sin embargo, los tratamientos a los que se somete el tejido actualmente eliminarían este problema.

Por lo tanto, la lana pica por algo mucho más simple. Porque las escamas por las que están compuestas las fibras se nos clavan en la piel. No hay más. Ahora bien, ¿significa eso que no nos queda más que resignarnos y poner siempre una camiseta debajo de los jerseys? En realidad no. Hay más opciones, aunque la de la camiseta no está tan mal. Al fin y al cabo, si elegimos un jersey de lana, es precisamente porque hace mucho frío.

Las escamas por las que la lana pica

Antes de explicar los motivos por los que la lana pica, habría que empezar por el principio. ¿Qué es la lana?

Se define como tal al pelo de animal esquilado que se teje como hilo para hacer un tejido. Se habla normalmente de la lana de oveja, pero en realidad esto se puede hacer con el pelo de cualquier animal que se pueda esquilar, como las alpacas, los camellos o los conejos. Son animales a los que les crece mucho el pelo, por lo que el esquilado suele ser necesario con regularidad.

Una vez que se obtienen estas fibras, se someten a diversos tratamientos para hacerlas más suaves o darles color, por ejemplo. Pero, por mucho que se trate, la estructura de las fibras sigue siendo la del pelo del animal. Por lo tanto, consta de proteínas empaquetadas en unas escamas de queratina que se solapan entre sí, como las de los peces.

Estas escamas son precisamente la razón por la que la lana pica, ya que rozan la piel, causando las molestias típicas. Es algo que no ocurre con todas las lanas, desde luego. Generalmente, para que pique, el diámetro de las fibras debe ser mayor de 30 micrómetros. Ocurre con la mayoría de las lanas, pero hay algunas, como la de las ovejas merinas, que son mucho más finas y, por lo tanto, no causan picor. Es precisamente la razón por la que se aconseja usar este tipo de lana para confeccionar ropa para bebés. Ellos tienen la piel muy sensible, de manera que las escamas de la lana pueden irritarles mucho más de lo normal.

Se puede hacer lana con cualquier animal que se esquile, no solo ovejas. Crédito: Vince Veras (Unsplash)

Otros trucos para evitar el picor

Más allá de elegir lana de ovejas merinas, se pueden llevar a cabo otros trucos para evitar el picor. Ya hemos visto que la lana pica por cómo se nos clavan las escamas de queratina. El pelo de los seres humanos también contiene queratina. Por eso, si lavamos las prendas con acondicionador para el cabello ayudaremos a suavizar esas fibras. Al no ser tan rígidas, ya no nos resultarán tan irritantes en la piel.

Ocurre lo mismo al lavar con suavizante para la ropa o incluso al añadir un humectante como la glicerina, que también suaviza los tejidos.

Y es que, aunque tenemos que asumir que la lana pica, hay algunos truquitos para que no sea tan desagradable usarla. Así, podremos disfrutar de ella en invierno, sin dejarnos la piel en el intento.

