Succession es considerada, por muchos, como una de las mejores series de los últimos años. Aunque el contenido finalizó en 2023 tras cuatro sobresalientes temporadas, es cierto que su final dejó abierta la puerta a una continuación. En este sentido, Brian Cox, el actor que dio vida al temido Logan Roy, se refirió a la posibilidad de ver una posible secuela. Eso sí, no en el formato televisivo, sino en el cine.

¿Una película de Succession? Bueno, no es la primera vez que alguien lo menciona. De hecho, es un rumor que ha sonado fuerte entre la amplia audiencia que se hizo fan de la serie. Muchos consideran que el final propuesto no es definitivo, sobre todo porque la narrativa se presta para continuar desarrollando el conflicto entre los hermanos Roy. ¿Realmente Kendall se dio por vencido? ¿Siobhan vivirá para siempre a la sombra de Tom? Hay muchas preguntas que quedan abiertas y que podrían ser resueltas en una película.

Cuando fue cuestionado (vía Variety) sobre la opción de participar en un hipotético filme de Succession, Brian Cox respondió: "Ya veremos. Si es lo suficientemente bueno y Jesse Armstrong quiere hacerla, yo podría hacerla."

Este es el tipo de declaración que los actores suelen dar cuando se les plantea la posibilidad de participar en secuelas. Por lo tanto, lo realmente importante es que Brian Cox no ha negado la posible existencia de una película de Succession.

Logan durante una comida de familia.

Ahora bien, el actor igualmente considera que Succession llegó a su fin en el momento correcto. "Lo que me encanta de esto, y lo que me encanta de Jesse Armstrong, es que no pasamos de nuestra fecha de caducidad. Muchas series estadounidenses superan sus fechas de caducidad. Hemos dejado a la gente con ganas, y siempre deseas que la gente siga queriendo.

Es evidente que Cox también ha visto cómo algunas producciones, tras triunfar en la pantalla chica, prolongan su narrativa más de lo debido. En algunas ocasiones, de hecho, ni siquiera estaban planeadas para durar tanto tiempo. Hoy en día, suele ser el éxito —o el fracaso— lo que marca la duración de una serie, nos guste o no. Por supuesto, existen excepciones, como el de Succession.

Otra opción que se rumora es que exista un spin-off centrado en otro personaje. Específicamente, en el primo Greg. No obstante, Cox cree que Nick Braun no estaría dispuesto a participar en un proyecto así. "No creo que Nick Braun quiera hacerlo. Está pasando a otras cosas que son realmente emocionantes para él", declaró.

Así pues, solo el tiempo dirá si en HBO pondrán en marcha una película o cualquier otro tipo de producción ligada a Succession. Eso sí, la expectación que causa este tipo de información deja claro que la audiencia no ve con malos ojos volver a ese universo.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente