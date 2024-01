Los planes de Apple sobre su coche autónomo, conocido como Apple Car, no están yendo como se esperaba. Según Bloomberg, la compañía ha vuelto a retrasar su lanzamiento —esta vez, dos años más de lo previsto anteriormente—, y ha acordado limitar algunas funciones relacionadas con la conducción autónoma.

El citado medio afirma que Apple ahora prevé que su coche autónomo y eléctrico se lance en algún momento del 2028. Es la segunda vez que la firma de Cupertino retrasa el lanzamiento del Apple Car, pues inicialmente estaba previsto para 2025, y posteriormente fijaron 2026 como el año en el que el primer modelo se anunciaría oficialmente.

Según varios reportes, el vehículo de Apple lleva en desarrollo desde 2014. Es decir, habrán pasado 14 años desde que la compañía comenzó a trabajar en este proyecto, bautizado internamente como Titán, hasta su lanzamiento oficial.

El Apple Car tendrá un nivel de conducción autónoma inferior a lo previsto

El retraso en el anuncio oficial no es la única mala noticia relacionada con el Apple Car. Bloomberg afirma que tras varias reuniones con los encargados del desarrollo del coche eléctrico y autónomo de Apple, en las que se incluye Kevin Lynch, máximo responsable del proyecto, y a las que asistió Tim Cook, CEO de la compañía, se acordó limitar la tecnología de conducción autónoma a un “Nivel 2+”. Esto quiere decir que el Apple Car será capaz de mantenerse centrado en el carril de forma autónoma y con un control de crucero adaptativo al mismo tiempo.

Es un nivel dos veces inferior al previsto inicialmente. Apple, en concreto, esperaba incluir un nivel 4 de conducción autónoma. En este caso, no es necesario la intervención humana para que el vehículo realice el viaje, pues es capaz de conocer la situación del tráfico, definir la ruta, y más.

Las reuniones, tal y como indica el citado medio, también han servido para que la junta ejerza presión sobre los responsables del proyecto a lo largo de este 2023.

Complicaciones en el proyecto

Todavía quedan muchos detalles por conocer sobre el Apple Car, pero las últimas informaciones revelan que el vehículo no será tan futurista ni avanzado como se esperaba inicialmente. Durante los primeros años de su desarrollo, de hecho, se barajó la posibilidad de que el vehículo no tuviese ni volantes ni pedales; siendo así completamente autónomo. Las pruebas, sin embargo, no llegaron a ofrecer los resultados que el equipo encargado del proyecto esperaba. De hecho, y según un reporte, uno de los vehículos que se encontraba realizando una prueba de software casi atropella a un peatón que cruzaba un paso de cebra.

A esto, debemos sumarle cambios que han podido dificultar considerablemente el desarrollo del Apple Car. Entre ellos, la salida de Doug Field, uno de los máximos responsables del proyecto. Field abandonó Apple para unirse a Ford como director de tecnología avanzada y sistemas integrados en el área de conducción autónoma de la compañía.

Mientras tanto, y tal y como indica Bloomberg, Apple ha estado gastando “cientos de millones de dólares al año” en medio de oleadas de despidos con el objetivo de avanzar en el proyecto Titán y tener listo su coche autónomo para competir con compañías como Tesla, Ford, GMC o Rivian.

