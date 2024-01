Las secuelas no son un fenómeno contemporáneo, aunque lo parezcan. De hecho, la que se considera la primera gran película del cine, tuvo una continuación inmediata. The Birth of a Nation, dirigida por D.W. Griffith y estrenada en 1915, contó a detalle como EE. UU. comenzó su trayecto para convertirse en la nación más poderosa del mundo. Pero curiosamente, The Fall of a Nation, estrenada el año siguiente, relata los primeros puntos de corrupción en proyecto de nación ambicioso. Y aunque ambas pueden verse por separado y de manera independiente, juntas son toda una experiencia cinematográfica.

Lo mismo podría decirse con respecto a obras como El Padrino II, Aliens: el regreso y Terminator 2: el juicio final. Todas, forman partes de universos que marcaron hitos en el cine de entretenimiento. Pero, al continuar los relatos, no solo mejoran la experiencia original, sino que profundizan en ella. El éxito de las premisas, ha logrado que una buena cantidad de historias inolvidables, tengan la posibilidad de expandir sus narraciones a otro nivel. Incluso, convertirse en el comienzo de sagas y franquicias, que se extienden a varias dimensiones distintas a partir del original. Lo que permite que una nueva visión del cine como un medio en constante crecimiento.

Te dejamos siete secuelas que llegarán este año a la pantalla grande. De la continuación de un polémico punto de vista de un villano tradicional hasta un nuevo capítulo de un clásico de los años ochenta. Las continuaciones que se estrenarán en 2024, se extienden a todos los géneros y personajes. Un recorrido por lo mejor del cine actual.

Joker: Folie à Deux, 4 de octubre de 2024

NEW YORK, NEW YORK - MARCH 25: Lady Gaga is seen on the set of "Joker: Folie a Deux" on March 25, 2023 in New York City. (Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images)

La primera parte, estrenada en el 2019, fue un éxito de taquilla y crítica, pero también, dejó entrever que era una historia autoconclusiva. Por lo que sorprendió que su director Todd Phillips, diera un paso para brindar una segunda parte a la premisa original. Mucho más, cuando anunció que se trataría de un musical. Un giro inesperado que promete una experiencia cinematográfica por completo distinta a la anterior.

Protagonizada de nuevo por Joaquín Phoenix, que retoma su papel como el mítico criminal de Gotham, se sabe poco sobre el argumento de la película. Lo único claro, es que Arthur Fleck retoma su álterego como Joker y que, esta vez, estará acompañado de Harley Quinn, encarnada por Lady Gaga.

El título Folie à Deux hace alusión a un trastorno psiquiátrico, en que la locura se transmite de una persona a otra. Lo que podría sugerir que el centro del guion será justamente un retorcido romance. ¿Dará resultado una mezcla semejante? Si tomamos en cuenta la escena final de la película previa, lo más probable es que sea un experimento digno de verse en la pantalla grande.

Deadpool 3, 26 de julio de 2024

El justiciero bocazas encarnado por Ryan Reynolds regresa en un momento complicado para el género de superhéroes. En medio de lo que parece ser una debacle de crítica y taquilla, el personaje tiene el deber de reavivar el interés en los relatos de las leyendas de las historietas. Algo que el Universo Cinematográfico de Marvel, parece haber tenido en cuenta durante la producción de la única película de la franquicia que se estrenará en el 2024.

Por internet corren todo tipo de imágenes que anuncian múltiples cameos y apariciones diversas de personajes de Marvel. Pero, hasta lo único claro acerca del argumento son tres cosas. Una, que Hugh Jackman retomará su papel como Logan/Lobezno y tendrá un lugar de considerable importancia en la producción. La otra, que el multiverso, los viajes en el tiempo y la ATV (Autoridad de Variación Temporal) tendrán importancia. Y por último, que la película es la primera solo para adultos de la franquicia de La casa de las ideas.

La apuesta es ambiciosa. Por ahora, Marvel tiene todas sus esperanzas en que sea la necesaria bocanada de aire fresco que precisa su franquicia. ¿Podrá la cinta hacerlo? Es la pregunta sin responder.

Furiosa, 23 de mayo de 2024

Más que secuela, se trata de una precuela. Y mucho más que una continuación del universo mostrado en Mad Max: furia en el camino, es un spin-off de uno de sus personajes. Pero entre esta extraña combinación, algo es seguro: George Miller regresa al caos apocalíptico de la mano de una figura icónica. Furiosa, anteriormente interpretada por Charlize Theron, vuelve bajo la premisa de profundizar en su origen.

Ahora, con el rostro de Anya Taylor Joy, la líder accidental de la revolución contra Immortan Joe, es algo más que una sobreviviente. A juzgar por las primeras imágenes de la cinta, es una guerrera que sabe cómo lidiar contra un mundo hostil con sus propias armas y límites. La más importante promesa que esta cinta, largamente esperada, debe cumplir.

Alien: Romulus, 14 de agosto de 2024

El director español Federico Álvarez tiene la responsabilidad de llevar al cine la nueva entrega de esta saga célebre. Hacerlo, además, dándole un nuevo impulso, después del pobre rendimiento en taquilla y crítica de Prometeo y Alien: Covenant. Un objetivo que espera llevar con una fórmula sencilla: creando una historia que no dependa del resto de la franquicia. Y que se sostenga como un recorrido por su mitología principal, sin ser una reinvención por completo.

No hay demasiada información con respecto a cómo espera Álvarez lograr algo semejante. Por lo pronto, solo se sabe que se tratará del relato acerca de un grupo de viajeros que atraviesan el cosmos y tropiezan con una criatura violenta. Presumiblemente, un xenomorfo. Sí, de nuevo.

Beetlejuice 2, 6 de septiembre de 2024

La largamente esperada secuela del clásico de Tim Burton llega este año y con el elenco original retomando sus papeles. Eso sí, con el agregado de varios rostros nuevos para revitalizar la historia. Entre ellos, Jenna Ortega como la hija de Lydia Deetz (Winona Ryder) y Monica Bellucci, interpretando a la esposa del superfantasma. También, debuta Willem Dafoe y Justin Theorux, en papeles aún no determinados.

Todavía no hay sinopsis oficial, pero todo parece señalar que la trama profundizará en el Más Allá y en el contexto de Beetlejuice. Todo, en un regreso divertido y satírico a una de las tramas más queridas del cine. Solo queda esperar para saber si valió la pena la espera.

Del Revés 2, 14 de junio de 2024

La mente de la ahora adolescente Riley vuelve a ser el escenario para una historia clásica de Pixar. La película dirigida por Kelsey Mann, trae de nuevo al grupo de emociones antropomórficos que el estudio hizo famoso en el 2105. Solo que ahora, tendrán que lidiar con los cambios físicos y mentales de su pequeña preferida y también, el primer amor.

Todo, con la llegada de nuevas figuras a la sala de control. Alegría (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Furia (Lewis Black) y Desagrado (Liza Lapira) tendrán que lidiar con una desconocida. Ansiedad (Maya Hawke, de Stranger Things) parece ser el nuevo elemento caótico en medio del rápido crecimiento de una de las niñas de la cultura pop.

Cazafantasmas: Imperio helado, 29 de marzo de 2024

Esta secuela del éxito nostálgico del 2021 dirigido por Jason Reitman, continúa la historia de la familia Spengler, luego de los sucesos de Oklahoma. Como era de esperarse, la trama abandona el pueblo aislado en que recomenzó la franquicia, para trasladarse a Nueva York. Y según el tráiler y la sinopsis, la cinta narrará la creación de todo un nuevo equipo de especialistas acerca de los sucesos sobrenaturales.

El largometraje repite con el elenco del anterior, lo que incluye a Paul Rudd y Carrie Coon. También, con los miembros originales del equipo, con Bill Murray y Dan Aykroyd. Sobre el argumento, todo parece indicar, se trata de un ataque con hielo de por medio a la ciudad, que los nuevos y viejos cazafantasmas deberán detener.

