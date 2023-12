Barbie, el fenómeno rosa que revolucionó el cine durante el pasado verano, está lista para llegar en streaming a todos los hogares. HBO Max ha confirmado la fecha en la que la película protagonizada por Margot Robbie estará disponible en su catálogo. Y lo hará muy pronto, convirtiéndose en la ocasión perfecta para ver en navidades. Con ello, la compañía espera poder continuar su idilio con la cinta dirigida por Greta Gerwig.

El filme llegó a los cines el pasado 20 de julio. Y su irrupción fue un hito sin precedentes. Se aprovechó del movimiento Barbenheimer, por el que muchos espectadores disfrutaron del estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer. Las buenas críticas y el impresionante boca a boca hicieron el resto. A día de hoy, es la película más taquillera de todo 2023 y no hay ninguna que parece que vaya a poder acercarse siquiera a sus cifras. Más de 1.440 millones de dólares que le han valido para batir innumerables récords.

Entre ellos está el hecho de ser la primera película dirigida por una mujer en solitario en superar la barrera de los 1.000 millones. Pero es que es, en general, el estreno mundial más taquillero de la historia de Warner Bros. No existe persona que no viera o, al menos, no escuchara acerca de la aventura de la muñeca de Mattel y su inseparable Ken. La cinta dará que hablar en la temporada de premios que se avecina. Pero antes permitirá que todo el mundo pueda disfrutarla desde casa.

¿Cuándo llega Barbie a HBO Max?

Barbie se estrena en HBO Max el próximo 15 de diciembre. Será entonces cuando todos los suscriptores de la plataforma puedan verla sin coste adicional alguno y tantas veces como quieran. Ha tenido que pasar más tiempo que el que Warner acostumbra a dar a sus cintas antes de que lleguen al streaming. Pero con una historia tan sumamente rentable en taquilla, era el movimiento lógico. Así, además, la compañía se asegura buenas cifras durante la temporada navideña.

La película está ambientada en el ficticio mundo de Barbieland. Allí, todas las muñecas de Mattel viven juntas en paz y armonía. Está la Barbie presidente, la doctora, la astronauta, la sirena... Y, por supuesto, la Barbie arquetípica, la protagonista de la historia. Junto a ellas están todos los Ken. E incluso algunos amigos como Allan o Midge. La vida es perfecta, el sol brilla radiante y todos los días son igual de increíbles. Hasta que de pronto dejan de serlo. Un día, la muñeca interpretada por Robbie empieza a descubrir que algo no va bien.

Por su mente cruzan fugaces pensamientos sobre la muerte. Y sus rutinas empiezan a salirle del revés. De esta forma, Barbie debe aventurarse en un viaje para descubrir qué es lo que le pasa. Una odisea que la llevará hasta el mundo real. Y, además, llevará consigo y sin pretenderlo a su Ken, interpretado por un Ryan Gosling en estado de gracia. La película es una ácida comedia sobre la sociedad actual que ha desatado las risas en toda clase de públicos.

