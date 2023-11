Instagram está comenzando a implementar una función muy esperada por sus usuarios y que hará más fácil el ghosting de muchos: la posibilidad de desactivar el aviso de “visto” que aparece cuando alguien entra a una conversación y no responde el mensaje.

Los usuarios que activen esta opción, por tanto, evitarán que el remitente pueda saber si un usuario ha leído un mensaje o ha visto una foto o vídeo que han enviado. El destinatario que tenga desactivada la notificación de “visto”, tampoco podrá ver si el remitente ha visto su mensaje.

Eso sí, la nueva característica, que ha sido compartida por Engadget y confirmada por Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram, solo está disponible para un pequeño número de usuarios. Al menos, por el momento, pues se espera que se expanda a más personas en las próximas semanas.

Para desactivar el “visto” en Instagram, tan solo es necesario acceder a un chat y pulsar en el nombre del contacto. Después, acceder a la sección llamada ‘Privacidad y seguridad’ y, por último, activar o desactivar la posibilidad de que aparezca el aviso conforme se ha leído en mensaje. No está claro, eso sí, si esta opción se podrá desactivar en todos los chats o habrá que hacerlo de forma individual en cada conversación. Esta opción, además, no se aplica al modo temporal; cuando este está activado, el destinatario puede ver si has leído el mensaje, pues desaparece del chat.

Instagram no es la única app que te permite desactivar el visto

La posibilidad de desactivar el visto es algo que también está disponible en WhatsApp desde hace meses. En este caso, los usuarios pueden desactivar el doble tick azul y entrar al mensaje sin que el destinatario sepa que lo ha leído o ha visto el vídeo o la foto que han enviado, incluso aunque esta sea temporal. Esta función, eso sí, no está disponible en los grupos, donde cualquier persona puede ver quién ha leído su mensaje.

Instagram también añade otras opciones para evitar la desesperación de aquellos que ven que alguien está pasando de sus mensajes, como la posibilidad de desactivar el círculo verde que indica que está conectado, así como la última vez que ha estado en línea. En este caso, es necesario acceder a los ajustes de privacidad y seguridad de Instagram para desactivarlo.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente