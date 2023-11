No es un secreto que Elon Musk quiere hacer de X, anteriormente conocida como Twitter, una “app para todo”, donde los usuarios puedan no solo ver publicaciones de sus seguidores, sino también conversar con amigos mediante llamadas o videollamadas, enviar o recibir dinero o, incluso, ligar. Esto último, de hecho, es de lo que el magnate ha hablado detenidamente en una reunión interna para celebrar su primer año como dueño de la plataforma a la que ha podido tener acceso The Verge.

El dueño de X (Twitter), en concreto, planea hacer de la plataforma una app de citas al más puro estilo Tinder, pues afirma que mediante las publicaciones “puedes saber si eres una buena pareja basándose en lo que escriben”. Destaca, además, que tanto él como sus amigos han encontrado parejas en la plataforma.

Linda Yaccarino, quien es CEO de Twitter, preguntó a Musk en la reunión si “entonces, ¿X Dating está a la vuelta de la esquina?”. Musk respondió que sí, alegando que “ya están sucediendo algunas cosas hasta cierto punto”. El magnate, sin embargo, ha destacado que cree que podrían “mejorar la situación de las citas”. Destacó que es difícil encontrar a gente interesante fuera de las redes sociales, y que las publicaciones o interacciones de un usuario en Twitter podrían hacer que otra persona se diera cuenta de que ambos tienen ideas afines.

X (Twitter) va más allá de una app de citas

No está muy claro cuáles son las funciones a las que se refiere Musk que hacen que X (Twitter) sea una app para ligar, pero es probable que se refiera a características como los mensajes directos, las llamadas y videollamadas que recientemente llegaron a la plataforma o simplemente la capacidad de interacción de los usuarios.

De hecho, las redes sociales han servido como plataforma para ligar desde hace años, independientemente de si está destinada para ello o no. En Instagram, por ejemplo, los usuarios conversan con desconocidos a través de los mensajes directos, y utilizan funciones como la de Mejores Amigos o los likes a las historias para ligar.

En cualquier caso, X (Twitter) no solo será una app de citas. Elon Musk también planea hacer de la plataforma una especie de banco, donde los usuarios puedan enviar y recibir dinero de sus amigos. También está apostando por los chats, con nuevas funciones para mensajes directos y la eliminación de los llamados Círculos de Twitter, con el fin de que los usuarios potencien los chats grupales.

