¿Un Apple Watch compatible con Android? ¿De qué clase de brujería estamos hablando? Lo creas o no, el reloj inteligente de la manzana estuvo a un paso de integrarse con un ecosistema hoy conformado por más de 3.000 millones de dispositivos con el software de Google, pero Apple reculó a último momento.

Así lo revela un extenso informe de Bloomberg firmado por los periodistas Mark Gurman y Drake Bennett. El mismo arroja luz sobre los desafíos que afrontó Apple durante la creación del Apple Watch, un proyecto súper secreto que se puso en marcha en 2011 a través de una suerte de startup "furtiva" llamada Avolonte, y por orden directa de Steve Jobs.

La iniciativa original era crear un dispositivo de salud que pudiera medir el nivel de glucosa en sangre, sin pinchazo. Una idea muy atractiva, pero que hoy, a prácticamente 10 años de la introducción del primer Apple Watch, todavía no se ha concretado. Eso sí, los de Cupertino no se dan por vencidos. Aún existen rumores sobre la introducción de esta característica en futuras versiones del smartwatch.

Lo que sobresale de esta historia es que una versión del Apple Watch compatible con Android fue más real de lo que podríamos imaginar. Gurman y Bennett explican que esto se trabajó muy seriamente y con un objetivo claro: llevar el reloj a la mayor cantidad posible de usuarios. En especial, a aquellos que se encontraran en países donde los principales productos de Apple —iPhone y Mac— no tuvieran gran presencia.

Project Fennel, o cómo llevar el Apple Watch a Android

Llevar el Apple Watch a Android fue un proyecto lo suficientemente serio como para que, internamente, Apple le diera un nombre clave: Project Fennel. No está claro si esta iniciativa se puso en marcha cuando el smartwatch todavía no se había presentado, o si la decisión de integrarlo al SO de Google se tomó una vez que el dispositivo ya estaba en el mercado.

Sí se menciona que, para garantizar la compatibilidad del Apple Watch con móviles Android, se lanzaría una versión de la app Salud para dicho software. No obstante, los de Cupertino recularon cuando el proyecto estaba prácticamente terminado, afirman los periodistas de Bloomberg.

Lo que habría pesado en esta determinación no habría sido el temor a que el Apple Watch no lograra las ventas deseadas entre los usuarios de Android, sino que impactara negativamente sobre la comercialización del iPhone, el dispositivo estrella de Apple.

El planteo tiene lógica, considerando que la profunda integración entre los productos de la manzana ha creado un ecosistema donde el desempeño comercial se retroalimenta. Una de las fuentes de la citada publicación fue contundente al respecto: "Si entregaras el reloj a Android, diluirías su valor para el iPhone".

Un mercado de smartwatches que podría ser muy diferente

Con un Apple Watch compatible con Android, es probable que muchos de los otros smartwatches hoy disponibles en el mercado nunca hubieran existido. Es cierto que cada vez hay más y mejores relojes integrados al ecosistema de Google, gracias al relanzamiento de Wear OS tras su fusión con Tizen.

No obstante, es imposible no sentir que algunas de las propuestas más atractivas, como el Pixel Watch 2 o los Galaxy Watch de Samsung, llegaron tarde o no lograron posicionarse como un accesorio indispensable para el público. Si vas por la calle y te topas con alguien usando un iPhone, seguramente veas un Apple Watch en su muñeca; algo que otros fabricantes aún no han podido replicar.

Ojo, el Apple Watch todavía está muy lejos de ser el producto más importante de Apple o el que más dinero genera. Sin embargo, el área de wearables se posiciona como una de las de mayor crecimiento de cara a los próximos años. Y ya hemos comenzado a ver algunos indicios de ello.

Durante la presentación de los resultados del tercer trimestre fiscal, fue la segunda categoría de hardware con mayores ingresos, solo por detrás del iPhone y ubicándose por delante del iPad y los Mac. Así mismo, y centrándonos solo en dispositivos, fue la única división que experimentó un crecimiento de ventas interanual. Será interesante ver cómo evoluciona esta historia. No olvidemos que mañana, 2 de noviembre, Apple presentará los resultados del último trimestre de su año fiscal.

