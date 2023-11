Las innumerables opciones en el catálogo de Netflix, con frecuencia, son un inconveniente, más que una ventaja. De hecho, su constante aumento de contenido, ya se estudia como un problema que causa ansiedad y frustración en los usuarios. El motivo es simple. A mayor cantidad de títulos entre los cuales escoger — y la dificultad de encontrar producciones con calidad —, el suscriptor termina por abandonar la intención de disfrutar el servicio. Lo que convierte a los catálogos en una trampa para la paciencia, el consumidor y mucho más, sus intenciones de disfrutar de las numerosas colecciones cinematográficas con tranquilidad.

Netflix, en especial, ha intentado paliar el síntoma creando colecciones, listas de sugerencias y otros tantos métodos para seleccionar el contenido. Una idea que, por supuesto, el resto de las plataformas, imitaron de una manera u otra. No obstante, al final, la circunstancia es casi un ciclo inevitable. A mayor cantidad de contenido exclusivo — parte de lo que hace deseable los servicios streaming — mayor dificultad habrá de encontrar películas o series de calidad. Por lo que la misma naturaleza de los grandes catálogos, hace complicado hallar producciones por las que valga la pena dedicar un poco de tiempo al entretenimiento.

Por ese motivo, te dejamos cinco opciones de calidad que puedes ver ahora mismo en Netflix. Desde el documental que narra la vida de uno de los actores más queridos de las últimas décadas, hasta un clásico discreto del cine bélico. Todo, para que puedas disfrutar del tiempo libre, sin desperdiciarlo en escoger entre incontables títulos y géneros, sin encontrar el que más disfrutas.

Top películas para ver en Netflix

Sly

El documentalista Thom Zimny tomó la vida de Sylvester Stallone y la convirtió en una sentida búsqueda del éxito y la superación. Sly no es solo la historia del actor, contada en primera persona y a través de material inédito. A la vez, es un recorrido cuidadoso a través del hecho de la fama y la perspectiva de un hombre, que debió forjarse a sí mismo.

Con más paralelismos con su eterno personaje Rocky de lo que cabría suponer, Stallone cuenta su versión acerca del Hollywood experimental de los años setenta. La forma en que debió labrarse un camino a base de ensayo y error, lo que incluyó grabar una película pornográfica que en la actualidad recuerda con vergüenza. Además, el esfuerzo que supuso superar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad permanente, que padece desde niño.

El cúmulo de situaciones, se mezclan entre sí para sostener generoso y sensible, acerca de un hombre que, por cincuenta años, ha sido parte de la cultura pop. Tanto si eres fanático como si no, esta narración acerca de la vida de una figura pública que construyó su propio mito, te agradará por su calidad.

Ladronas

Su título no deja mucho a la imaginación, pero, aun así, esta película es más ingeniosa de lo que podría suponerse. Alex (Adèle Exarchopoulos) y Carol (Mélanie Laurent, de Malditos Bastardos), son dos asaltantes con especial talento para las trampas y el crimen. Tanto como para evitar que durante su ilustre carrera, que ya abarca más de una década, las atraparan — o estuvieran cerca de hacerlo — jamás. Pero incluso, las mejores comienzan a pensar en encontrar algo de paz, en el lado correcto de la ley. Por lo que deciden despedirse del negocio de los crímenes ingeniosos. Pero eso sí, a lo grande.

Para eso, planean el gran asalto final, el más elaborado y riesgoso hasta la fecha. Para evitar tener que poner las manos — y la habilidad — en cada parte del plan, también deciden contratar a Sam (Manon Bresch). ¿La única misión de la nueva integrante del equipo? Conducir a toda velocidad, sin jamás mirar atrás y sin temor a cualquier daño que pueda provocar. Lo que, al final, será lo que haga que esté complicado adiós al mundo del crimen se convierta en toda una nueva aventura inesperada para el circunstancial trío.

A medio camino entre una heist movie y una comedia hilarante, Ladronas tiene tan buen ritmo como inteligencia sus protagonistas. Para su final, en la que todas las cartas están al descubierto, la película cobra nueva forma y sorprende incluso a los espectadores más veteranos. Su punto más logrado.

Encierro

El thriller psicológico parece ser el género favorito de buena parte de los suscriptores de Netflix, por lo que una nueva adición a la colección, siempre es una buena noticia. Pero en este caso, además, la película de Nour Wazzi es una bien construida estructura en la que el engaño, la infidelidad y la traición rodean lo que parece una historia de amor. Mucho más, se convierten en la grieta que terminará por destruir no solo un romance, sino amenazar la vida de sus protagonistas.

Lina (Rose Williams), está a punto de contraer matrimonio con el hombre de su vida. O, eso espera, al menos. Antes tendrá que vencer la resistencia de Katherine (Famke Janssen, Jean Grey en la saga X Men), una suegra con más que un sospechoso comportamiento. Lo intrigante de esta cinta, en la que nada es lo que parece, es la capacidad del guion para desconcertar, a medida que los incidentes alrededor de Lina se hacen más extraños. ¿Se está imaginando los accidentes y presiones que cree percibir a su alrededor? ¿Hay algo oculto en la actitud de Katherine?

Con un guion engañosamente simple, el largometraje es un deudor directo a las grandes historias de Agatha Christie. Pero también, a la larga tradición de personajes femeninos tramposos y peligrosos, que últimamente son más habituales y complejos. Su elemento más interesante.

Nyad

Los directores Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, lograron reunir a un elenco de estrellas, para narrar la vida de Diana Nyad. La nadadora de maratón, pasó a la historia por convertirse en la primera persona en nadar desde Cuba hasta Florida. Eso, con sesenta y cuatro años de edad. Interpretada por la ganadora del Oscar Annette Bening, la figura de una de las mujeres más admiradas del mundo de la natación, emerge como un poderoso símbolo reivindicatorio. La de una mujer que logró uno de los mayores triunfos de su vida, a una edad crepuscular.

La cinta, celebra no solo el esplendor de la vejez, con una delicadeza y amabilidad que conmueve. También, el amor como centro motor de todas las cosas. A Diana le acompaña Bonnie Stoll (encarnada por Jodie Foster), no solamente la mujer que confió en su talento, sino de la que se enamoró. De modo que el guion, logra narrar una historia de amor profunda, si no a la vez, una proeza deportiva que todavía resulta sorprendente. Eso, a través de una óptica enaltecedora que hace del relato, uno de los de mayor calidad en el actual catálogo de Netflix.

13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi

No es un estreno reciente, pero sí es una obra que merece la oportunidad de disfrutarse en toda su discreta complejidad. La historia real de cómo seis miembros de un cuerpo de seguridad norteamericano defendieron las instalaciones del consulado de EE. UU. en Bangazi (Libia) todavía sorprende. Después de todo, se enfrentaron con los recursos mínimos a un ataque terrorista que asesino al embajador en el año 2012. Pero, además, corría el riesgo de convertirse en un suceso internacional de consecuencias imprevisibles.

La película de Michael Bay capta la tensión y el miedo, convertidos en motor impulsor de héroes por accidente. Mucho más, cuando el combate implica renunciar a sus reticencias e incluso, principios esenciales si salvar la vida lo requiere. ¿Es posible sobrevivir sin la mínima esperanza de hacerlo? Es la pregunta que se plantea la película, ahora disponible en Netflix, y responde, con un emocionante tramo final, que sorprende por su apartado visual y su cuidadoso detalle al narrar su relato.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente