Forza Motorsport es uno de los lanzamientos más importantes para Microsoft en 2023. No solo porque es el reboot de una de las franquicias de carreras más populares, sino porque Xbox necesita con urgencia un éxito en su catálogo first party. La buena noticia es que Turn 10 Studios ha conseguido superarse con un juego que mantiene la esencia de Forza y se abre a las nuevas generaciones.

No es un secreto que los juegos de Forza ha servido como escaparate para presumir las capacidades técnicas de Xbox. Forza Motorsport 2 lo hizo en su momento con la Xbox 360, ofreciendo carreras en HD (720p) a 60 cuadros por segundo. Una década después, Forza Motorsport 7 repitió la hazaña y debutó junto con la Xbox One X para demostrar el potencial del hardware.

Con Forza Motorsport ocurre un fenómeno similar, ya que llega en el momento preciso y aprovecha a fondo las consolas de generación actual. Pero lo hace en un tiempo en donde los simuladores de carreras no gozan de la misma popularidad de hace una década. Forza Horizon tomó por asalto el mercado y se volvió un referente, convirtiendo a los viejos Forza en juegos de nicho.

Durante los últimos días he jugado el nuevo Forza Motorsport por muchas horas en todas sus modalidades. Quería comprobar que de verdad se trataba de un reboot y no una versión maquillada del juego anterior. Pese a que no alcanza el carácter inmaculado de Forza Motorsport 4, consigue brillar en muchos apartados manteniendo el ADN que caracteriza a la saga.

El Forza Motorsport más accesible de todos

Algunos creen que Forza Motorsport perdió el rumbo durante la generación pasada por enfocarse solo en la parte técnica. Aunque Turn 10 dejó de lado la experimentación con circuitos ficticios o propuestas originales, los títulos de Xbox One estaban lejos de ser malos.

El problema es que es más complicado mantener una estructura similar a los títulos de antaño. Es 2023 y los fanáticos de carreras en Xbox están acostumbrados a la inmediatez de Forza Horizon, con un control fácil de entender y un abanico de opciones para personalizar la experiencia de juego. Si bien el nuevo Forza Motorsport no sacrifica el concepto de un simcade, se ha vuelto más amigable a los jugadores novatos que se inician en el género.

Las asistencias en la conducción son más notorias en los menús y ofrecen una descripción detallada de su función. Si eres veterano de Forza, podrás deshabilitar todo o elegir un punto intermedio que no sacrifique la velocidad. Contrario a lo que ocurría en títulos anteriores, las asistencias no están ligadas a las recompensas, por lo que no subirás de nivel más rápido si desactivas el ABS y cambias a modo Simulación.

Una de las cosas que más me sorprende de Forza Motorsport es la personalización en las opciones de juego. Puedes modificar la interfaz de usuario, ajustar todos los controles y modificar aspectos puntuales del comportamiento del control o tu volante desde el menú. En todo momento sabrás qué efecto tienen los cambios gracias al recuadro de descripción, una característica vital en la configuración gráfica avanzada.

El cambio más grande no gustará a todos

El modo carrera en Forza Motorsport es parecido a las entregas anteriores, solo que mejor estructurado. Las competencias siguen un orden y en la mayoría de los casos, es indispensable desbloquear el evento anterior para seguir avanzando.

A primera vista parece que Turn 10 intenta llevar de la mano a los usuarios durante sus primeros pasos. Esto tiene sentido, ya que el sistema de progresión no es el mismo en Forza Motorsport. A diferencia de sus antecesores, ya no puedes comprar coches para mejorarlos desde el principio, puesto que el juego te exige subirlos de nivel a través de puntos de experiencia.

Forza Motorsport integra un sistema de RPG en donde los coches ganan niveles basándose en tu habilidad al volante. Los desarrolladores han implementado una sesión de práctica para familiarizarte con la pista antes de la carrera. Conducir por la trayectoria óptima, tomar las curvas en el momento y velocidad requerida o cumplir objetivos te otorga puntos.

¿Forza RPG?

Al subir de nivel se desbloquean partes, cada una tiene un coste por aplicarla y es donde la cosa puede volverse interesante o tediosa. La base de este sistema es premiarte por aprender la pista y conducir bien, lo cual me parece un gran acierto. El problema es que algunas mejoras esenciales requieren 10 o 20 niveles, por lo que un pequeño grinding será necesario.

Sumado a eso, las piezas no se compran con dinero, sino con Puntos de Auto (CP), que se ganan con cada nivel. Esta nueva moneda es intransferible y exclusiva de cada coche, por lo que si compras otro nuevo tendrás que subirlo de experiencia. En este apartado, Turn 10 ha complicado de más las cosas, ya que no solo tenemos que lidiar con el límite PI, sino también con el CP.

El cambio podría generar molestia en los veteranos de Forza, por el hecho de que pone detrás de un paywall interno partes tan básicas como el diferencial, los frenos o las barras estabilizadoras. Durante las primeras carreras estás limitado a un cambio de escape o un refuerzo de chasis que si bien mejoran los números en pantalla, no permite tunear el auto para adaptarlo a cada pista.

En mi caso, no me molesta jugar con el mismo coche para conocerlo y familiarizarme con él. El balance de tiempo de juego/recompensas no es malo, ya que en 10 minutos de práctica puedes ganar mucha experiencia. Lo criticable es la falta de libertad para elegir las mejoras y la introducción de una nueva moneda que más que ayudar, confunde.

La jugabilidad de siempre, pero mejorada

El nuevo Forza Motorsport es un reinicio, aunque los cambios en el control no son radicales como muchos pensarían. Durante los primeros minutos te das cuenta de que se siente igual que sus antecesores, con una respuesta impecable en la física dependiendo del coche. Sí, existe soporte para volantes y las opciones de personalización son amplias, pero la jugabilidad está optimizada para el mando de Xbox.

Entre los cambios más notables en el gameplay encontramos que el juego se deshizo del forza glue, un efecto de imán que ocurría en las colisiones laterales y mantenía pegados a los dos coches. Esto es evidente en los niveles de dificultad mayores, donde la IA es más agresiva al tomar las curvas y hay más contacto para defender la posición.

Forza Motorsport también implementa un sistema de reglas que penaliza acciones agresivas o poco profesionales. Si te gusta chocar o recortar terreno saltándote una chicana, recibirás varias fracciones de segundo de penalización. Conocido como Forza Regulations, esta característica debutó en FM 7 y es parte esencial del nuevo modo multijugador, en donde utiliza aprendizaje automático para analizar más de 5.000 incidentes.

El multijugador es un guiño a Gran Turismo 7

Siguiendo en esta línea, el multijugador de Forza Motorsport es uno de los modos donde existen más cambios. El Multijugador Destacado es similar a lo que vemos en Gran Turismo 7, con eventos homologados que cambian constantemente. Antes de participar, los jugadores deben participar en una serie de clasificación para obtener un rango de habilidad y calificación de seguridad, esta última basada en su limpieza al volante.

De acuerdo con Turn 10, este sistema de ranking permitirá emparejarte con gente de tu mismo nivel y comportamiento, algo que pedía a gritos la comunidad. La experiencia multijugador de los Forza anteriores se distinguía por el número imbéciles que te pegaban por detrás en cada curva. El nuevo Forza Motorsport está decidido a terminar con ella y ha dado un paso en la dirección correcta.

Pero no todo es formalidad en series Super GT o de Gran Turismo, ya que también existen eventos abiertos con carreras cortas. El modo Rivales está de regreso y te permitirá competir por lograr el mejor tiempo en cada circuito por categoría de coches.

¿Merece la pena Forza Motorsport?

Forza Motorsport es uno de los mejores juegos de la saga. Turn 10 se tomó en serio la lista de peticiones y resolvió gran parte de los problemas de las entregas anteriores. La introducción de un sistema de reglas, las paradas en boxes o los fines de semana de carreras en multijugador son los agregados más llamativos. También se agradecen los cambios de calidad de vida (QoL) en funciones tan básicas, como introducir una IA que conduce por ti mientras pausas una carrera en línea o descripciones detalladas de cada opción de juego.

Visualmente, Forza Motorsport se ve mejor que nunca. Probé la versión de Xbox Series X con modo Rendimiento y Rendimiento RT (con trazado de rayos), y tuve una experiencia fluida. En un ordenador con Ryzen 7 5800x, 32 GB en RAM y GeForce RTX 4070 no tuve problemas en mantener 60 cuadros estables en resolución 4K, aunque ajustando algunas opciones.

Forza Motorsport vs. Gran Turismo 7 A nivel visual, Gran Turismo 7 tiene la ventaja en el diseño de coches. El nivel de detalle en Forza Motorsport está por debajo del juego de Polyphony. Pese a que se promociona un nuevo sistema de daño, visualmente es muy parecido a FM7 y en algunos choques podemos ver partes con texturas en la calidad más baja. Por otro lado, los circuitos se ven más realistas en el título de Xbox. En términos de jugabilidad, encuentro que GT7 se perfila más hacia la simulación que el nuevo Forza. Turn 10 propone una experiencia accesible para todos sin perder la esencia del juego, no obstante, esto llega con sacrificios como optimizar el gameplay para un mando y no aprovechar los volantes profesionales.

Un punto cuestionable es el nuevo sistema de progresión, que limita la experiencia al uso del coche. Agradezco que Turn 10 no caiga en la moda de regalar super deportivos cada 10 minutos (como Forza Horizon), pero no a cambio de una mecánica que añade obstáculos para desbloquear lo más básicos.

Otro detalle negativo es que tiene menos pistas que su antecesor. Circuitos memorables como Monza, Daytona, Mount Panorama o Sebring brillan por su ausencia. Tampoco están los Alpes Berneses, Praga o Fujimi Kaido, uno de los más pedidos por la comunidad. Turn 10 declaró que Forza Motorsport es una plataforma a futuro, por lo que veremos más pistas en los próximos meses empezando por Nordschleife.

Forza Motorsport estará disponible en Game Pass a partir del 10 de octubre. Para los fanáticos es una compra obligada, ya que los Forza tienden a desaparecer del mercado al paso de unos años por temas de licencia.

