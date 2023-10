Elon Musk parece barajar una solución para evitar cumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europa: bloquear X (anteriormente conocida como Twitter) en todo el territorio, tal y como ha revelado Business Insider.

Según fuentes del citado medio, el ejecutivo, que adquirió la red social hace un año por 44.000 millones de dólares, está estudiando la posibilidad de eliminar la aplicación en toda Europa o, al menos, bloquear el acceso a la plataforma a los usuarios de la Unión Europea.

El objetivo, reiteramos, es esquivar la Ley de Servicios Digitales que, entre otras medidas, exige a las compañías “mitigar riesgos como la desinformación o la manipulación electoral”. Es, precisamente, algo que X (Twitter) no tiene en cuenta. La plataforma, con motivo de defender la libertad de expresión, permite a los usuarios publicar cualquier contenido. Prueba de ello es la oleada de desinformación relacionada con la guerra entre Israel y Hamas.

El ejecutivo también ha realizado cambios bruscos en cuanto a la posibilidad de combatir la desinformación en la plataforma. Entre ellos, el despido de la mayoría de moderadores de X.

Elon Musk, además, no puede simplemente incumplir la Ley de Servicios Digitales, pues la Unión Europea es muy estricta con aquellas compañías que hacen caso omiso a las prohibiciones y a las medidas. De hecho, la multa por infringir la DSA, es de hasta del 6% de la facturación de la empresa. En el caso de X (Twitter), la última valoración conocida es de 4.400 millones de dólares. La multa, por tanto, correspondería a 264 millones de dólares.

Elon Musk afirmó, incluso antes de comprar X (Twitter), que cumpliría con la DSA

La intención de Elon Musk de prohibir Twitter en Europa para esquivar la Ley de Servicios Digitales, además, se contradice con lo que el magnate afirmó hace más de un año, incluso antes de adquirir Twitter. “Cualquier cosa que mis empresas puedan hacer que sea beneficiosa para Europa, queremos hacerla”, indicó el magnate junto a Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios.

El mismo Thierry Breton, sin embargo, subrayó recientemente que X / Twitter está siendo utilizado para difundir desinformación y contenido ilegal sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Tanto Breton como Musk tuvieron una interacción en la que el dueño de Twitter afirmaba ser una empresa transparente, “algo que la UE apoya”, dijo. También pidió que la Unión Europea compartiera públicamente las infracciones de X para que todo el mundo pueda verlas.

Breton, por su parte, le dijo a Musk que él “conoce bien las denuncias de sus usuarios —y de las autoridades— sobre contenidos falsos y glorificación de la violencia”. Y que es él quien tiene que demostrar lo que dice.

En cualquier caso, el plan de Elon Musk de bloquear X en la Unión Europea sería algo similar a lo que Meta hace con Threads, la alternativa a la anteriormente llamada Twitter. Threads, en concreto, no está disponible en Europa por no cumplir la Ley de Servicios Digitales. La compañía, no obstante, confirmó que están trabajando en hacer que los usuarios de la Unión Europea puedan acceder a la nueva red social.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente