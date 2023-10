El pasado 27 de septiembre, Valve lanzó Counter-Strike 2, uno de los juegos más esperados de los últimos años. Sin embargo, debido al salto técnico respecto a la anterior entrega, algunos ordenadores se quedaron fuera de la lista de compatibilidad. Los afectados mantenían la esperanza de volver a disfrutarlo con alguna versión limitada visualmente. Por desgracia, la compañía liderada por Gabe Newell no contempla esta opción.

A través de la web de soporte de Steam, Valve confirma que Counter-Strike 2 no ofrecerá soporte para ordenadores con sistemas operativos Windows de 32 bits y DirectX 9. Reconocen, eso sí, que esta ha sido una decisión difícil, pero también necesaria para poder ofrecer un apartado audiovisual de vanguardia.

"Counter-Strike 2 representa el mayor salto técnico en la historia de CS y nuestro objetivo es continuar desarrollando Counter-Strike en los próximos años. Conforme avanza la tecnología, tomamos la difícil decisión de suspender el soporte para hardware más antiguo, incluido DirectX 9 y sistemas operativos de 32 bits." Valve.

Otro punto que consideraron es que, según sus datos, solo el 1% de jugadores de CS:GO poseían computadoras con esas características. Es decir, la gran mayoría no tendrá problemas para migrar su experiencia a Counter-Strike 2. Para Valve, entonces, no era factible dedicar una cantidad adicional de recursos y esfuerzos para atender a un porcentaje tan pequeño.

Asimismo, una situación que ha causado cierta polémica es la ausencia de una versión de ‌Counter-Strike 2 para macOS. Ni siquiera los ordenadores más modernos de Apple son compatibles y Valve, de momento, no piensa atender este mercado.

Evidentemente, no se trata de un tema de falta de potencia en los Mac, sino de arquitectura. Recordemos que, desde hace varios años, los de Cupertino lo están apostando todo a Apple Silicon, la estrategia que engloba el diseño y desarrollo de sus propios procesadores. No obstante, están construidos con la arquitectura ARM, no la x86 que sigue empleando Intel y AMD.

¿Cambiará esto en el futuro? No lo descartemos. Durante la WWDC 2023, Apple presentó un emulador de DirectX 12 para macOS (Apple Silicon) que puede correr casi cualquier juego para Windows. De hecho, días después de liberar la herramienta, algunos curiosos lograron hacer ports de títulos como Diablo IV y Cyberpunk 2077. Desde luego, su rendimiento no era el óptimo.

No obstante, ese primer paso dejó claro que, si las compañías le dedican el tiempo e la inversión suficiente, es posible ofrecer juegos actuales en macOS. Capcom ya lo está demostrando con Resident Evill Village y el remake de Resident Evil 2, los cuales llegarán próximamente a macOS, iOS (iPhone 15 Pro) y iPadOS (iPad con procesador M1 o superior). ¿Por qué no pensar que ‌Counter-Strike 2 vendrá después?

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente