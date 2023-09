La cuarta temporada de Succession puso punto y final a una de las series más aclamadas del último lustro. En ella, los hermanos Roy luchaban contra todos y entre ellos por heredar la empresa de su padre, Waystar Royco. Una batalla que resolvió con un sorprendente final, y que dejó en su camino varias dudas muy importantes sin resolver. Una de ellas es la que ha solucionado al fin Jesse Armstrog, el creador de la serie.

Armstrong acudió a un evento organizado por Financial Times. En él dio algunos detalles sobre el comentado final de Succession. Pero, lo más relevante es que desveló al fin si el nombre de Kendall estaba subrayado o tachado en el testamento de Logan Roy. Esto se refiere al cuarto episodio de la temporada. En él, las personas más cercanas a Logan acuden a su casa después de que este haya fallecido. Es entonces cuando Frank, el asesor de Waystar Royco, abre una caja fuerte. Lo que se encuentra dentro es un papel que puede comprometer para siempre el futuro de la compañía, por lo que decide avisar a los principales directivos y a los hijos de Logan.

En el documento se detalla que Kendall es el elegido para heredar el puesto de CEO de la empresa. Sin embargo, junto al nombre hay una línea que comienza por debajo de las letras pero que acaba sobre ellas. A los personajes -y a los espectadores- les surgió la duda de si Logan había subrayado o tachado el nombre de su hijo.

Nuevos detalles del final de Succession

En el primer caso, eso significaba que para él era una prioridad que Kendall tomase las riendas. Pero en el segundo caso significaba que había cambiado de opinión. Y es que, en las temporadas anteriores, Kendall había traicionado públicamente a su padre en diferentes ocasiones. Ahora, Armstrong ha despejado dicha incógnita.

"Esto es algo que no me habría gustado nada hacer mientras la serie estaba en emisión. Si fueras a tacharlo, no comenzarías por debajo, ¿verdad?", comenta el creador de Succession. Unas palabras que desataron el júbilo entre los asistentes al acto, ya que confirmaban que Logan sí quería que Kendall fuese su sucesor. "¡Subrayado!", grita alguien, ante lo que Armstrong, de nuevo, asiente.

Quién ganó en el final de Succession

Con estas declaraciones, Armstrong confirma que el tenaz empresario acabó decantándose por su hijo. Sin embargo, en la serie Kendall es el gran perdedor. El documento de Logan no deja las cosas claras, por lo que entre todos se opta por una estrategia diferente. Kendall, Roman y Shiv acaban aliándose y convenciendo a la junta de que no se debe vender la compañía a la empresa sueca GoJo. Además, entre los hermanos optan por el propio Kendall como el nuevo CEO.

Pero en el momento de la votación, Shiv cambia de idea y decide apoyar la venta. Su voto decanta la balanza en favor de GoJo y el empresario Lukas Matsson. Este nombra como CEO de Waystar a Tom Wambsgans, sabiendo que el personaje de Matthew Macfadyen le será fiel y cumplirá todas sus órdenes.

"De vez en cuando, le pedía que hiciera una toma en la que le decía —esto fue desde el principio de la serie—, recuerda, también podrías ser tú”, comentó Armstrong acerca del rodaje junto al actor. “Solo era para asegurarme de que entendía [que es] un imbécil que también tiene algo de garra que podía sacar en cierto momento”, sentencia. Finalmente, Succession terminó con la familia Roy perdiendo la empresa de su padre.

