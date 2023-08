El Apple Vision Pro todavía no llega al mercado, pero los de Cupertino ya están trabajando en próximas generaciones que sean igual de capaces pero cada vez más económicas y menos voluminosas. No obstante, eso no implica que no aparezcan complicaciones. Según reporta The Information, los californianos podrían cortar lazos con Sony como proveedor de las pantallas de su "ordenador espacial".

Apple estaría analizando dejar de utilizar las pantallas micro-OLED desarrolladas por la compañía japonesa y suplantarlas con las producidas por empresas chinas. De hecho, BOE y SeeYa Technology estarían aspirando a llenar el hipotético "hueco" que podría quedar en la cadena de suministros. Siempre y cuando se confirme la rotura del vínculo entre Sony y los dirigidos por Tim Cook, claro.

Ahora bien, ¿por qué Apple dejaría de usar pantallas de Sony en futuras generaciones del Vision Pro? El citado informe indica que el motivo primario de desencuentro entre las partes sería la reticencia de los nipones a expandir su capacidad de fabricación de las pantallas destinadas al casco de realidad mixta. Esto se debería a las exigencias de los de Cupertino con el fin de acelerar la producción en serie de su nuevo dispositivo.

Si bien no se brindan mayores detalles al respecto, es lógico pensar que producir más pantallas micro-OLED en menos tiempo requiera de una inversión multimillonaria por parte de Sony. Y los asiáticos puede que no estén convencidos de que el esfuerzo económico se recupere en un plazo que consideren apropiado.

O tal vez sea una lucha de egos. Apple les hace sentir el rigor a los proveedores de componentes para sus dispositivos, y el Vision Pro no debe ser la excepción. Por el contrario, es la apuesta más arriesgada por parte de los de Cupertino desde el lanzamiento del iPhone. No sería extraño, entonces, que Sony, una corporación con tanta historia, quiera limitar hasta dónde está dispuesta a llegar para cumplir con los requisitos de los de la manzana.

Las pantallas de futuros Apple Vision Pro podrían llegar desde China

Lo de BOE y SeeYa como potenciales proveedores de pantallas micro-OLED para futuros Apple Vision Pro sería más que una simple expresión de deseo. Ambas compañías chinas ya estarían trabajando con los de Cupertino. De hecho, Apple no solo estaría probando sus componentes para una futura versión del dispositivo principal. También lo estaría haciendo en una variante más económica del casco, enfocada en la realidad mixta.

Si se confirma el quiebre con Sony como proveedor de pantallas para las próximas generaciones del Vision Pro, los citados fabricantes chinos no tendrán el camino liberado. Apple aplica un proceso de selección muy riguroso sobre cada firma que le provee componentes, y mantiene un estricto control sobre los procesos, los costes y las fechas de entrega. Una metodología que estableció Tim Cook como jefe de operaciones bajo el mandato de Steve Jobs, y que luego profundizó Tony Blevins como vicepresidente de adquisiciones de la compañía.

Sin embargo, inclinarse por más empresas chinas para desarrollar el Vision Pro también podría traer complicaciones políticas a Apple. La tensión entre Estados Unidos y el gigante asiático se está haciendo sentir en el sector tecnológico. Los de Cupertino ya han estado bajo la lupa de los sectores políticos norteamericanos debido a su profunda relación con China para producir sus dispositivos. No olvidemos que algunos congresistas advirtieron que la compañía "jugaba con fuego" al usar componentes de ese país.

Es cierto que los de la manzana están realizando grandes esfuerzos para expandir la producción del iPhone y otros productos en India y Vietnam. No obstante, la labor no es sencilla. Y si bien el Apple Vision Pro recién está dando sus primeros pasos, depende de China casi con exclusividad. De hecho, más allá de quién provea los componentes, es Luxshare Precision, una empresa china, la única encargada de su ensamblaje.

