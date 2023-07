Twitter informó que en los últimos meses ha limitado el alcance de más de 700 mil tweets, debido a que incumplían con su política sobre conducta de odio. La compañía de Elon Musk destacó en un informe, orientado a calmar a los anunciantes, que esta era una prueba de su interés en hacer de la red social un lugar seguro.

El reporte, publicado el 12 de julio, da cuenta del alcance de su política "Freedom of Speech Not Reach" —Libertad de expresión, no de alcance—, que comenzó a aplicarse en noviembre del año pasado. En la práctica, en lugar de eliminar la mayor parte del contenido tóxico, Twitter ahora limita su visibilidad con etiquetas sobre los mensajes.

El anuncio de esta nueva regla vino acompañado de la reincorporación de usuarios famosos que habían sido suspendidos por promover discursos de odio. Entre ellos, Andrew Tate, influencer misógino de extrema derecha, arrestado por sospechas de tráfico de personas. O Kanye West, a quien le cerraron de nuevo la cuenta tan solo dos semanas después, luego de que elogiara a Hitler.

Twitter asegura que los mensajes de odio representan una «pequeña minoría», contrario a lo que distintas organizaciones han demostrado en los últimos meses. La compañía asegura que las medidas que aplica para hacer cumplir sus normas de contenido son «proporcionalmente apropiadas».

Las denuncias de «Twitter tóxico» en la era Musk

Twitter aseguró en su reporte que no era tan tóxico: dijo que 99,99% de sus impresiones corresponden con «contenido saludable». Pero, de acuerdo con varias investigaciones independientes, la compañía ha favorecido la proliferación del discurso tóxico en la red social, por acción u omisión.

El Instituto para el Diálogo Estratégico —dedicado a investigar campañas de desinformación y odio en todo el mundo—, viene advirtiendo cómo el contenido misógino está escalando en la plataforma. Un estudio reveló a principio de marzo que las cuentas misóginas en Twitter crecieron un 69% desde la llegada de Musk.

Pasa lo mismo con el contenido antisemita: las publicaciones de este tipo se duplicaron en la era Musk. Una organización de derechos humanos alemana mantiene en curso una acción judicial luego de que la empresa decidiera no eliminar mensajes negacionistas y extremista.

Una investigación de The Washington Post demostró que Twitter estaba potenciando el discurso de odio en su nueva sección «Para ti». Se trata de un efecto secundario provocado por el diseño de su algoritmo que, en teoría, muestra a los usuarios más tweets que correspondan con sus intereses particulares. Así, los usuarios que ya seguían a perfiles extremistas, comenzaron a ver más publicaciones racistas y discriminatorias.

Twitter también viene relajando la protección a usuarios LGBTI+. En abril pasado, La suprimió una regla que prohibía el deadnaming, que es como se conoce en inglés al uso del nombre que tenía una persona transgénero antes de su transición. GLAAD, una de las organizaciones LGBTI+ más importantes en Estados Unidos, reveló en un informe en junio que Twitter era la plataforma más insegura para personas de esta comunidad.

Twitter quiere calmar a los anunciantes y a los reguladores

Los anunciantes no están contentos con esta versión más tóxica de Twitter. Además, existe una campaña llamada #StopToxicTwitter, impulsada por más de 60 organizaciones no gubernamentales, que le está pidiendo a los principales clientes de Twitter desde el año pasado que exijan una plataforma segura y libre de odio para sus marcas.

«Están intentando destruir la libertad de expresión en Estados Unidos», se quejó Musk en noviembre. Pero aunque al magnate no le guste, los ingresos vienen cayendo. Las ventas publicitarias de Twitter cayeron 59% en abril, en comparación con el mismo período del año pasado.

En el informe publicado ayer, Twitter aseguró a sus anunciantes que la limitación del alcance de los 700 mil tweets evitó que los anuncios aparecieran junto a estos contenidos. Explicó que las etiquetas sobre contenido infractor reducen la visualización en un 81% y que más de un tercio de sus autores elige proactivamente eliminar el tweet luego de esta notificación. Además, aseguró que solo 4% de los usuarios afectados decide apelar la restricción.

La compañía dijo que ampliará la aplicación de esta acción a quienes también incumplan las políticas sobre comportamiento abusivo y discurso violento. «Continuaremos eliminando las infracciones más graves de nuestras reglas, como el contenido ilegal, y suspenderemos a los malos actores de nuestra plataforma», remarcó.

Esta decisión ocurre un mes después de que asumiera la nueva CEO de Twitter, Linda Yaccarino, enfocada en recuperar la confianza de los anunciantes. También, luego de que la compañía fuera auditada en junio por funcionarios de la Unión Europea. Desde hace meses, Europa viene advirtiendo a la red social que tiene que adecuarse a lo dispuesto por la Ley de Servicios Digitales.

