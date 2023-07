Resulta complicado pensar que una película tan cruda como Oppenheimer y unos dibujos animados tan simpáticos como Bob Esponja tengan algo en común. Pero lo cierto es que sí lo tienen. A pesar de que el personaje de animación y todos sus amigos son lógicamente ficticios, el lugar en el que viven sí está inspirado en un sitio muy real, en el que transcurrió parte de la historia posterior a la trama de Oppenheimer.

Después de que el físico Julius Robert Oppenheimer perdiese el mando del Proyecto Manhattan y este pasase a manos del ejército de Estados Unidos, comenzaron a realizarse las primeras pruebas de las armas nucleares creadas por él y su equipo. También de otras bombas que se fabricaron con posterioridad. Se eligieron lugares como el Atolón de Bikini, un enclave paradisíaco del Pacífico, perteneciente a las islas Marshall, en el que, en 1947, vivían 167 personas.

Todas ellas fueron evacuadas bajo la promesa de que pronto volverían a sus hogares. Pero no pudieron hacerlo. En cambio, en la ficción, el fondo marino de aquel atolón se convirtió en una ciudad animada en la que había un una esponja llamada Bob que vivía en una piña. Una piña en el fondo de Bikini.

El horror después de la marcha de Oppenheimer

Tras la Segunda Guerra Mundial y el terrible impacto de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ni Oppenheimer ni la mayoría de científicos que trabajaron con él se encontraban ya en el Proyecto Manhattan. Los nazis ya no eran una amenaza, pero Estados Unidos no tardó en encontrar un nuevo enemigo, encarnado por la Unión Soviética.

Por eso, ya sin el apoyo de los padres del proyecto, se decidió seguir fabricando bombas, para cuya perfección se buscaron campos de pruebas. Se trataba de lugares prácticamente desiertos, alejados de los grandes núcleos de población, en los que se realizaron pequeñas explosiones controladas. Uno de ellos fue el Atolón de Bikini.

Sus habitantes se marcharon, supuestamente por un corto breve de tiempo. Sin embargo, la primera explosión, realizada con una bomba llamada Castle Bravo, salió mal. Por primera vez, en vez de fabricarse armas de fisión nuclear, como Thin Man, Fat Man o Little Boy, se recurrió a la fusión nuclear. La técnica no se había perfeccionado bien y, en vez de la pequeña detonación que estaba prevista, tuvo lugar una explosión mil veces mayor que la de la bomba de Hiroshima. Se vieron afectadas personas en 11.000 kilómetros cuadrados, incluyendo a los tripulantes de un barco que faenaba por la zona.

La ciudad ficticia de Bob Esponja está inspirada en el Atolón de Bikini.

Un lugar habitado solo en la ficción

Los resultados fueron desastrosos. Tanto, que los habitantes del Atolón que hoy alberga de forma ficticia a Bob Esponja y sus amigos, no pudieron volver a casa hasta 10 años después. Solo 100 personas se atrevieron a regresar, pero, desgraciadamente, la alegría les duró poco, pues pronto se comprobó que los niveles de radiación seguían siendo demasiado altos y se volvió a evacuar la zona. A día de hoy, nadie vive allí.

Todo esto no se cuenta en Oppenheimer, pues la nueva película de Christopher Nolan narra una etapa mucho más temprana. No obstante, es el inicio de lo que comenzó con un objetivo relativamente noble, pero terminó convirtiéndose en pesadilla por culpa de esa lacra de algunos seres humanos por la que no importa la destrucción que se cause siempre que el resultado sea poder sentirse poderosos.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente