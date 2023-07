¿Ansioso por ver el combate más esperado de la década? Modera tus expectativas. La pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, pese a la seguridad que ambos mostraban para que sucediera, quizá no se hará realidad. El CEO de Meta, en una reunión con sus propios empleados (vía Reuters), fue cuestionado sobre si la contienda realmente tendrá lugar. No obstante, Zuckerberg respondió: "No estoy seguro si podremos hacerla."

Desafortunadamente, no profundizó en los motivos que le han generado esas dudas, aunque tampoco cuesta trabajo intuirlos. Siendo sinceros, la pelea de artes marciales mixtas entre Elon Musk y MarK Zuckerberg, independientemente del resultado, sería un evento ridículo.

Eso sí, para internet se convertiría en una fuente inagotable de memes, y esa es la razón por la que existe tanto interés por parte del público. ¿Por qué Elon Musk y Mark Zuckerberg, dada la posición que tienen, tendrían que exponerse a ser un objeto de risas? No tienen ninguna necesidad.

Ahora bien, es cierto que la declaración del fundador de Facebook sorprende. Hace apenas unos meses, tanto Mark Zuckerberg como Elon Musk parecían completamente decididos a organizar su pelea.

Cuando Elon Musk lanzó el reto a través de su cuenta de Twitter —seguramente sin pensarlo dos veces—, Zuckerberg respondió en Instagram: "Envíame ubicación."

En Meta también se tomaron en serio las palabras de su director. Cuando la organización de la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg comenzó a tomar forma, en CNN contactaron a Meta para cerciorarse que no era un circo. Un portavoz de la compañía comentó: "La historia [de Instagram] habla por sí sola", haciendo alusión al mensaje previo compartido por Zuckerberg.

Tan dispuesto estaban ambos que comenzaron una preparación física. Mark Zuckerberg simplemente tenía que continuar su rutina, pues desde hace tiempo es un entusiasta de las artes marciales mixtas y las pone en práctica de verdad —incluso asiste a torneos—.

Elon Musk, por otro lado, está siguiendo un proceso de aprendizaje y de acondicionamiento físico, pues claramente no está listo para una pelea de este tipo. En junio lo vimos entrenar junto a Lex Fridman, podcaster y cinturón negro brasileño. Curiosamente, él también es colega de Mark Zuckerberg.

Fridman nunca ha estado convencido de que le pelea de Elon Musk y Mark Zuckerberg siga adelante. Considera que los magnates deberían dedicar esa energía en otra actividad que beneficia a la humanidad: "Se sirve mucho mejor al mundo si entrenan, pero no luchan en la jaula." A pesar de ello, dijo estar comprometido con apoyar a los dos.

Otra persona que no quiere la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg es la propia madre del primero. En junio, Maye Musk pidió al público dejar de alentar el combate: "Solo una lucha verbal. Tres preguntas cada uno. Las respuestas más divertidas ganan. ¿Quién está de acuerdo?", propuso.

Ahora que Mark Zuckerberg ya no está tan convenido de presentarse en la pelea, será interesante conocer qué opina Elon Musk.

