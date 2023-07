Los que nos dedicamos al mundo de la tecnología, sobre todo periodistas, tenemos que convivir con la imagen de que somos expertos recomendadores. ¿Qué teléfono me compro? ¿Qué tablet recomiendas? Y por supuesto, tras responder, automáticamente le sigue otra pregunta: ¿y dónde lo compro con un buen precio?

Hasta hace poco, había un puñado de retailers conocidos por tener precios bajos en productos de tecnología. Productos nuevos. Sin embargo, llevamos meses con el encarecimiento general de todos los productos y servicios y, claro, la tecnología no es una excepción. Por ejemplo, un gama media de Samsung hoy en día, cualquiera de la familia Samsung Galaxy A, puede costar cien euros más que hace dos años.

El elevado precio de los productos nuevos ha favorecido que en muchas ocasiones, un producto reacondicionado sea la mejor opción. Descartando el mercado de segunda mano y la lotería que a veces jugamos confiando en que un producto esté en las mismas condiciones que nos comenta el vendedor, acudir a productos reacondicionados junta lo mejor de los dos mundos: la garantía en caso de problemas cuando compramos un dispositivo nuevo, y el precio reducido por ser un producto de segunda mano.

Los productos reacondicionados son una magnífica oportunidad, sobre todo cuando hablamos de dispositivos premium de marcas como Samsung o Apple. Si hablamos de iPhone, Samsung Galaxy o iPads, la diferencia de precio entre un producto nuevo y uno reacondicionado en Back Market puede llegar incluso al 50%. En los dos casos, tenemos las mismas garantías de compra.

Tablets Android y iPads a buen precio

Back Market es el mayor marketplace de productos reacondicionados en Europa. Tiene prácticamente cualquier dispositivo pero si hay un nicho en el que de verdad triunfa, es el de los dispositivos portátiles, como teléfonos, tablets (principalmente iPads) y ordenadores.

Entre todos los productos, uno de los que más tirón tienen en estas fechas son las tablets, en concreto los iPads. Con los nuevos chips que ha metido Apple, ya no son los equipos limitados de hace años, pensados únicamente para visualizar contenido. Los iPads que se pueden encontrar a día de hoy tienen mucha potencia y siguen siendo el dispositivo más versátil del mercado.

Aquí te dejamos una serie de precios muy interesantes en iPad en Back Market que te pueden interesar:

Motivos para comprar productos reacondicionados en Back Market

Aunque la percepción ha cambiado mucho durante los últimos años, todavía hay personas un tanto escépticas con el tema de los productos reacondicionados. Una buena referencia sobre la percepción de una empresa es TrustPilot y donde Back Market tiene una valoración de 4,5 sobre 5.

En cuanto a las principales ventajas relacionadas con el proceso de compra que ofrece Back Market, y que no ofrecen por ejemplo los vendedores de productos de segunda mano, es una garantía de hasta dos años, además de un certificado que asegura que cumple con los estándares de calidad requeridos. Si un producto no se encuentra en óptimas condiciones, no se pone a la venta.

Relacionado con el precio del producto, la principal ventaja de comprar un iPhone o un iPad en Back Market frente a los retailers habituales que venden productos nuevos, es que puede haber una diferencia entre sus precios de entre el 30% y el 70%. Por ejemplo, comprar un iPhone 13 Pro en “estado excelente” cuesta en torno a 750 euros mientras que si es completamente nuevo, supera los 1.000 euros.

El tercer motivo está relacionado con el medioambiente, algo que cada vez preocupa más no sólo a las personas, sino también a las empresas. Cuando compramos cualquier producto reacondicionado, estamos favoreciendo la economía circular de los dispositivos electrónicos, evitando que acaben desechados en cualquier parte y contaminando. Sólo Back Market, desde que comenzó su actividad, ha evitado que se emitan un millón de toneladas de CO2. Todo ello al mismo tiempo que ofrece la posibilidad a todo el mundo de hacerse con el mejor equipamiento electrónico al mejor precio.

Seguramente llegados a este punto estés un paso más convencido de comprar un producto reacondicionado. Por eso, te animamos que visites la web de Back Market y eches un vistazo a sus miles de ofertas en los mejores productos de tecnología de cualquier categoría. Si te conviertes en usuario de Back Market y compras cualquiera de sus iPad, no te arrepentirás.

