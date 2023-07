La mejor parte de la WWDC de Apple es cuando Tim Cook presenta las novedades del software que incorporan tus dispositivos. Pero, la peor parte es cuando anuncia que estarán disponibles para otoño. Varios meses de espera que podemos acortar probando el software beta. Vamos, que si no te puedes aguantar, la mejor opción es instalar las betas públicas de iOS, iPadOS, macOS y watchOS.

Hace no mucho, tras el anuncio de las novedades, los desarrolladores tenían acceso a ese software beta antes que nadie. Pero los tiempos cambian. En las últimas actualizaciones, Apple ha decidido que haya también una beta pública para que todo el mundo pueda probar ese software y, si ocurre algo, decírselo para que lo solucionen.

Así que si quieres instalar las betas públicas de iOS, iPadOS, macOS o watchOS, lo tienes más fácil que nunca. Eso sí, conviene tener en cuenta algunas precauciones antes de empezar. Y no olvidar que se trata de un software beta. Es decir, que puede venir acompañado de errores que te produzcan problemas o, en el peor de los casos, perder datos personales.

Instalar la beta pública de iOS 17

Empecemos con iOS, el software para iPhone. Recuerda que si quieres instalar la beta pública de iOS 17 y probar todas sus novedades necesitarás un iPhone compatible. Es decir, un iPhone 14 (Plus, Pro o Pro Max), un iPhone 13 (mini, Pro o Pro Max), un iPhone 12 (mini, Pro o Pro Max), un iPhone 11 (Pro o Pro Max), un iPhone XS (XS Max), un iPhone XR o un iPhone SE de 2ª generación o posterior.

Además del iPhone compatible, es recomendable tener instalado iOS 16.4 o posterior. Esto simplificará el proceso de instalación. Así que antes de ponerte con la instalación de la beta pública, actualiza tu iPhone a iOS 16.4 o posterior. Y, luego, haz una copia de seguridad en iCloud. Por si acaso tienes que restaurar el contenido de tu dispositivo. También es recomendable hacerle sitio al software eliminando archivos y aplicaciones que no uses.

Una vez hemos realizado estos pasos previos, vamos a instalar la beta pública de iOS 17:

Desde tu iPhone, ve a Configuración > General > Actualización de software Ahí aparecen, normalmente, las actualizaciones de iOS. Pero nos interesa una en especial Pulsa en Versiones beta para elegir que quieres instalar la beta pública de iOS 17 Elige iOS 17 Public Beta. No confundir con iOS 17 Developer Beta Vuelve a Actualización de software Aparecerá la beta pública de iOS 17 para que la instales en tu iPhone Selecciónala para iniciar la instalación Tu iPhone descargará el instalador, lo instalará y reiniciará tu dispositivo

Si no encuentras el apartado de Versiones beta en la Configuración de iOS es porque no estás dado de alta en el Programa de Software Beta de Apple. Hacerlo es muy simple. Entra en esta página y pulsa en Sign up. Tan solo necesitarás una ID de Apple. Sirve la que ya estás usando en tus dispositivos de Apple.

Instalar la beta pública de iPadOS 17

Si quieres actualizar tu iPad y probar antes que nadie la beta pública de iPadOS 17, puedes hacerlo siguiendo los siguientes pasos. El proceso es similar a lo que hemos visto con iOS y tu iPhone.

Primero, consulta la lista de iPad compatibles con iPadOS 17:

iPad Pro (2.ª generación o posterior)

iPad Air (3.ª generación o posterior)

iPad (6.ª generación o posterior)

iPad mini (5.ª generación o posterior)

Segundo, para hacer más fácil el proceso, actualiza tu iPad a iPadOS 16.4 o posterior. También deberías hacer una copia de seguridad del dispositivo en iCloud. Y haz algo de limpieza eliminando archivos y aplicaciones que no necesites.

Después de estos pasos previos, ya puedes instalar la beta pública de iPadOS 17:

Desde tu iPad, ve a Configuración > General > Actualización de software Pulsa en Versiones beta para elegir que quieres instalar la beta pública de iPadOS 17 Elige iPadOS 17 Public Beta. No confundir con iPadOS 17 Developer Beta Vuelve a Actualización de software Aparecerá la beta pública de iPadOS 17 para que la instales en tu iPad Selecciona la actualización para iniciar la instalación Tu iPad descargará el instalador, lo instalará y reiniciará tu dispositivo

Si no encuentras el apartado de Versiones beta en la Configuración de iPadOS es porque no estás dado de alta en el Programa de Software Beta de Apple. Hacerlo es muy simple. Entra en esta página y pulsa en Sign up. Tan solo necesitarás una ID de Apple. Sirve la que ya estás usando en tus dispositivos de Apple.

Instalar la beta pública de macOS Sonoma

Después de macOS Ventura llega macOS Sonoma, cargado de mejoras y cambios para tu Mac. Y si quieres probarlo antes que nadie, puedes hacerlo cómodamente. En vez de descargar un instalador, el proceso es idéntico a cuando actualizas macOS desde Actualización de software.

Primero, tendrás que comprobar que tu Mac es compatible con macOS Sonoma o macOS 14. Esta es la lista de dispositivos Mac compatibles:

iMac de 2019 en adelante

iMac Pro de 2017 en adelante

MacBook Air de 2018 en adelante

MacBook Pro de 2018 en adelante

Mac Pro de 2019 en adelante

Mac Studio de 2022 en adelante

Mac mini de 2018 en adelante

Siguiente paso. Para facilitar la instalación, conviene tener macOS actualizado a macOS 13.4 Ventura o posterior. También deberías hacer una copia de seguridad en iCloud. Por si tienes que restaurar el contenido de tu dispositivo. Y es recomendable hacerle sitio al software eliminando archivos y aplicaciones que no uses. Para no quedarte sin espacio en disco.

Para instalar la beta pública de macOS Sonoma:

Desde tu Mac, ve a Configuración del Sistema > General > Actualización de software Haz clic en el botón de información al lado de Actualizaciones beta Indica qué versión quieres instalar. Es decir, macOS Public Beta o similar Comprueba si hay una actualización y verás el instalador de la beta pública de macOS Sonoma Inicia la instalación y sigue las instrucciones del instalador El proceso llevará unos minutos y finalizará reiniciando tu Mac

Si no encuentras el apartado de Actualizaciones beta al querer actualizar a macOS Sonoma es porque no estás dado de alta en el Programa de Software Beta de Apple. Hacerlo es muy simple. Entra en esta página y pulsa en Sign up. Tan solo necesitarás una ID de Apple. Sirve la que ya estás usando en tus dispositivos de Apple.

Instalar la beta pública de watchOS 10

Para instalar la beta pública de watchOS 10 necesitarás tener tu iPhone cerca. Y que esté actualizado a iOS 16.4 o posterior. También es aconsejable que la batería de tu Apple Watch esté carga al 50% como mínimo que esté actualizado a watchOS 9.5 o posterior. Y antes de nada, comprueba que tu Apple Watch es compatible con watchOS 10.

La lista de modelos de iPhone y Apple Watch compatibles con watchOS 10 son:

iPhone XS, XR o posterior con iOS 17 (esto último en la versión final)

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Tras comprobar que tu Apple Watch es compatible y actualizar el reloj y tu iPhone, no está de más hacer una copia de seguridad para evitar perder tus datos personales si hay que restaurar el dispositivo. Y, dicho esto, ya puedes actualizar.

Desde tu iPhone, abre la aplicación Apple Watch Toca la pestaña Mi reloj Luego ve a General > Actualización de software Deberías ver la opción Actualizaciones beta Entra y elige que quieres instalar la beta pública o Public Beta Introduce la contraseña cuando te la pida Sigue las instrucciones y espera hasta que finalice la instalación

Si no encuentras el apartado de Actualizaciones beta al querer actualizar a macOS Sonoma es porque no estás dado de alta en el Programa de Software Beta de Apple. Hacerlo es muy simple. Entra en esta página y pulsa en Sign up. Tan solo necesitarás una ID de Apple. Sirve la que ya estás usando en tus dispositivos de Apple.

