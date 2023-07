Tras el triunfo judicial sobre la FTC estadounidense, Microsoft trabaja a todo vapor para que Reino Unido apruebe la compra de Activision Blizzard. Ayer, dio el primer paso al anunciar una tregua con la Autoridad de Competencia y Mercados británica (CMA) para negociar una posible solución al litigio que las enfrenta. No obstante, nuevas complicaciones podrían aparecer en el horizonte.

La CMA ha dejado en claro que, pese al gesto de buena voluntad con Microsoft, por ahora mantiene su postura ante la compra de Activision Blizzard. Además, remarcó que al ya haberse emitido el reporte final, los estadounidenses no pueden presentar nuevas concesiones para destrabar el bloqueo. Lo que sí pueden hacer es ofrecer un acuerdo reestructurado, aunque esto obligaría a volver a foja cero e iniciar una nueva investigación.

Someter la compra de Activision Blizzard a otro proceso investigativo seguramente no sea del agrado de Microsoft. Los de Redmond están jugando sus fichas a cerrar el acuerdo antes de la fecha límite del 18 de julio, y saben que una nueva pesquisa regulatoria podría demandar meses. Y el tiempo es dinero.

Si bien ambas compañías están involucradas a fondo para lograr la aprobación del acuerdo, existen matices que no se deben pasar por alto. Por ejemplo, que si la próxima semana expira el acuerdo y no se logra una extensión, Microsoft tendrá que pagarle 3.000 millones de dólares a Activision Blizzard para liberarse de sus obligaciones. Algo que, ciertamente, no va a ocurrir, sabiendo todo lo que ha transcurrido desde enero de 2022 hasta la fecha.

Dicho todo esto, el acercamiento de ayer entre la CMA y Microsoft ha sorprendido a más de uno. Fuentes de Reuters afirman que, tras el traspié de la FTC, el regulador británico quiere salir de una "posición incómoda". Después de todo, Reino Unido ha quedado como la única gran jurisdicción intentando bloquear el acuerdo, a contramano de la Unión Europea y Estados Unidos.

Microsoft mueve sus fichas para que la CMA aprueba la compra de Activision Blizzard

Aún se desconoce qué le ofrecerá Microsoft a la CMA para que cambie su postura y apruebe la compra de Activision Blizzard. Según CNBC, los de Redmond han ofrecido una "pequeña desinversión" vinculada a los juegos en la nube. Y si bien no se mencionan más detalles, la propuesta tendría lógica. En especial, si consideramos que el principal cuestionamiento de los británicos estaba sobre el negocio del cloud gaming.

También es una realidad que, teniendo la aprobación de Europa y habiendo sorteado los obstáculos de Estados Unidos, una reestructuración a gran escala solo para el Reino Unido no parece ser una estrategia viable. Máxime si los posibles cambios terminan generando nuevas preocupaciones regulatorias en territorios donde el acuerdo ya está aprobado.

Brad Smith, presidente de Microsoft, aseguró que están analizando "cómo podría modificarse la transacción" para ajustarla a las preocupaciones de la CMA. Habrá que ver en qué decanta esta propuesta. Aunque tampoco se descarta la salida drástica: completar el acuerdo sin aprobación británica y cerrar las oficinas, los estudios y las operaciones logísticas de Activision Blizzard en el Reino Unido. Sería un duro golpe para la economía y el mercado laboral, pero no afectaría a la distribución de sus juegos allí.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente