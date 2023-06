Durante la pandemia, Hollywood tuvo que reinventarse. En especial, en una época en la que la emergencia sanitaria global puso en un peligro inédito a la industria. De modo que, llegaron los grandes estrenos directamente a plataformas online. Lo que permitió la supervivencia del séptimo arte y ofreció una nueva manera de disfrutar del mundo cinematográfico.

Pasado el momento crítico, las salas volvieron a convertirse en el centro de la experiencia en cines. No obstante, los servicios de suscripción adquirieron una nueva relevancia. En particular, como método sencillo para ofrecer películas que no tuvieran la suficiente popularidad o no pudieran alcanzar un público masivo. Lo que convirtió a varios de los catálogos en una selección de los mejores estrenos recientes al alcance de cualquier suscriptor desde la comodidad de su hogar.

Date de alta en Star+ y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como Alien, Los Simpson, X-Men y The Walking Dead. Incluye Star Originals y todo el deporte de ESPN, como LaLiga, la Champions y la F1. Suscríbete a Star+ y ahorra Combo+ es el pack definitivo que te permitirá ahorrar mientras disfrutas de todo el contenido de Disney+, Star+ y de todo el deporte de ESPN, incluyendo el fútbol de las mejores ligas del mundo. El mejor pack al mejor precio Suscríbete Combo+ y ahorra

Te dejamos cinco grandes estrenos de Star+ que no sabías que estaban en su catálogo. El reboot de una clásica franquicia de terror, una de las obras más personales de un famoso director y recientes nominadas al Oscar. La lista incluye una colección de títulos que te permitirán recorrer lo mejor del cine con un solo clic.

Hellraiser

Puerta al infierno, escrita y dirigida por Clive Barker, se estrenó en 1987 y causó conmoción. No solo por ser toda una nueva versión del terror corporal, sino también por llevar a la pantalla grande un tipo de monstruo desconcertante. Los Cenobitas, a mitad de camino entre demonios y sádicos, se convirtieron en símbolo del mal. A la vez, de una construcción del miedo que involucraba lo emocional, pero también lo puramente carnal. Convertida en un clásico instantáneo, la película se volvió epítome de un terror repugnante y mitológico que hizo historia.

Sin embargo, tras tres décadas y diez películas, la franquicia había perdido parte de su atractivo. En particular, después de que una serie de secuelas sin interés desvirtuaran su potente conflicto argumental. De ser una exploración acerca de los límites profanos del terror, el deseo y la angustia existencial, los últimos largometrajes se limitaron a ser más explícitos. Lo que llevó a un inevitable declive a la saga.

Entonces, David Bruckner (The Ritual) se unió al proyecto de un reinicio total. El guion se basaría en la idea de sostener buena parte de la trama original. Pero, además, profundizar en las obsesiones que rodeaban las películas. El resultado fue una inspirada reinvención de la mitología que se relacionaba con el artefacto ocultista por medio del cual era posible abrir puertas a dimensiones oscuras. Con un apartado visual pulcro y un elegante guion a cargo de David S. Goyer, Luke Piotrowski y Ben Collins, los Cenobitas volvieron al cine. Hellraiser es uno de los grandes estrenos de Star+ de los que puedes disfrutar ahora mismo.

La crónica francesa, otro gran estreno de Star+

A lo largo de los años, Wes Anderson se ha distinguido por una búsqueda estética constante que se ha hecho cada vez más elegante y profunda. La crónica francesa condensa buena parte de su atención al detalle visual, con un homenaje al periodismo de la antigua escuela. Todo en medio de un recorrido cuidado y bien construido acerca del sentido del amor, la existencia, los deseos reprimidos y la sensibilidad artística. Un gran estreno del que ya puedes disfrutar en el catálogo de Star+.

El guion, también escrito por el realizador, sigue las circunstancias que rodean a un equipo de periodistas estadounidenses cuando su editor muere. En un juego de líneas temporales que se entrecruzan entre sí relata lo ocurrido los días inmediatamente anteriores al fallecimiento. Pero, a la vez, cuenta la historia de La crónica francesa, una revista ficticia en cuya redacción, el periodismo aún es un trabajo artesanal.

Dividida en los diversos reportajes incluidos en la publicación, cada una de las historias se centra en un personaje distinto. Desde el curioso relato de un reportero que cubre la vida de un artista en prisión, hasta la nostalgia de un escritor que regresa a su antigua escuela para dar una conferencia. La película explora el amor por la escritura, el sentido de la trascendencia y la integridad periodística.

Scream V

De la misma manera que Hellraiser: Ella, el largometraje Scream V es una acertada reinvención de la saga que comenzó de la mano de Wes Craven. Después de que la franquicia decayera a mediados del año 2000, su regreso no fue solo una reinterpretación de la premisa original. Esta vez, el asesino camuflado entre un grupo de amigos es un simbólico homenaje a la primera película. Scream. Vigila quién llama, de 1996, no solo revitalizó el género slasher, sino que llevó su fórmula a un nivel de mayor interés y a un público más amplio que solo los fanáticos del terror.

De alguna forma, la quinta entrega hace algo semejante. Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, trae de nuevo a la franquicia a los personajes supervivientes de las entregas anteriores. Lo que incluye a Sidney Prescott (Neve Campbell), otra vez en el centro de una ola de asesinatos que aterrorizan a la ciudad de Woodsboro. Con un elemento metarreferencial más pronunciado que el resto de la saga, el argumento rinde tributo a cada uno de los elementos que hicieron célebre la original.

El reparto también cuenta con David Arquette y Courteney Cox retomando sus papeles como Dewey Riley y Gale Weathers. A la vez, incluye nuevos rostros como Melissa Barrera, Jack Quaid, Jenna Ortega y Dylan Minnette. En conjunto, este otro de los grandes estrenos de Star+ logra recuperar lo mejor del espíritu de la creación de Wes Craven y abrir las puertas para toda una serie de nuevas historias.

El Menú, un polémico gran estreno de Star+

El Chef Slowik (Ralph Fiennes) tiene un control absoluto de su cocina y de cada uno de los miembros del equipo que la conforma. Pero lo que parece una visión exagerada de la comida de diseño —con duras reglas y una extraña puesta en escena— termina por ser una experiencia mortal. Una de la que ya puedes disfrutar en Star+ gracias a su selección de grandes estrenos.

En el aislado restaurante Hawthorne, los invitados descubrirán que la obsesión del experto por el control y la codicia los convertirá en víctimas y rehenes. Al final, en una demostración espeluznante de una versión violenta acerca de la vida, el lujo y la estratificación social.

Mark Mylod, que dirigió varios de los mejores capítulos de Succession, logra con El Menú una nueva concepción del terror en un terreno sutil. Al mismo tiempo, una reflexión singular acerca de la decadencia, el lujo y los vicios de una sociedad vanidosa. El resultado es una obra tensa, incómoda y pulcra, cuyas mejores escenas tienen por centro atildadas mesas y un comentario cultural peculiar acerca del mal contemporáneo.

Almas en pena de Inisherin

Pádraic (Colin Farrell) solo tiene un amigo: Colm (Brendan Gleeson). La vida de ambos hombres transcurre en la tranquila soledad de la isla de Inisherin, en la que la rutina es exactamente igual día tras día. Durante treinta años, estos amigos han compartido cerveza y una buena conversación en el único bar de la aislada población. Se han hecho adultos frente a la copa e íntimos entre bromas y música de violín.

Date de alta en Star+ y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como Alien, Los Simpson, X-Men y The Walking Dead. Incluye las producciones locales Star Originals y todo el deporte de ESPN, como LaLiga, la Champions o la NBA. Suscríbete a Star+ y ahorra Star+ solo está disponible en Latinoamérica

De modo que, cuando Colm decide sin explicación alguna alejarse de Pádriac, el mundo de este último se vendrá abajo. Lo que le llevará a un desesperado intento por recuperar la amistad perdida, aunque no sepa por qué se rompió su vínculo. Mucho menos, las razones que convierten la situación en algo más grave y profundo. El director Martin McDonagh convierte una pequeña anécdota en un tránsito de dolor y angustia que termina por ser mortal. Una versión sobre el sufrimiento íntimo que resulta una exploración acerca del miedo y la distancia emocional.

Con cinco nominaciones a los premios Oscar de 2023, incluidos Mejor película y Mejor director, esta obra maestra tiene un lugar especial entre los grandes estrenos del catálogo de Star+.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente