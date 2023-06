Elon Musk puede convertir a Twitter en el próximo Yahoo! o MySpace, asegura uno de los de cofundadores de la red social. Así lo manifestó Evan Williams, quien también fue CEO de la compañía entre 2008 y 2010, en una reciente entrevista con Bloomberg.

El exejecutivo de la compañía, quien perteneció a su directorio hasta 2019, realizó un curioso análisis de los efectos de Elon Musk sobre Twitter. Pero no únicamente como empresa, sino en Twitter como marca. Y dejó en claro que ya está ocurriendo, puesto que es muy difícil desligar a la red social de la figura de su actual dueño.

De acuerdo con Evan Williams, es probable que Elon Musk tenga éxito en extraer algo novedoso de Twitter. No obstante, su postura es que probablemente no sea a partir de la plataforma como se la conoce en la actualidad. "Generalmente, lo nuevo no viene de lo viejo", manifestó.

Así fue como indicó que la conducción del magnate podría llevar a que Twitter termine como Yahoo! o MySpace. ¿Eso qué significa? Que, al igual que dichas empresas, siga funcionando y en el futuro se la recuerde, pero que pierda la mayor parte de su valor como marca. "Creo que la recuperación de la marca es muy difícil, y ahora la marca está muy ligada a Elon", indicó.

Evan Williams no creyó que Elon Musk realmente cerrara la compra de Twitter

Evan Williams, cofundador y exCEO de Twitter.

Más allá de cómo afecte Elon Musk a Twitter como marca, Evan Williams aprovechó la oportunidad para opinar sobre la adquisición de la compañía. El cofundador de la red social aseguró haber creído inicialmente que el intento de compra por parte del magnate era una idea "divertida e interesante". No obstante, nunca pensó que realmente pudiera concretarse. Y manifestó sentirse "triste" cuando el acuerdo finalmente se concretó.

Sobre Elon Musk en sí, el cofundador de Twitter dio a entender que no acertó con las decisiones que tomó desde que llegó a la compañía. "Pienso que es brillante. Pero nadie es brillante en todo", indicó.

Además, Williams se refirió a Jack Dorsey, uno de los socios con quien fundó Twitter en 2006. Consultado sobre los dichos de su antiguo compañero, quien en principio apoyó a Elon Musk como nuevo dueño de la red social, pero luego se mostró arrepentido por su postura, dejó en claro que no existen rencores. "No estoy enojado con Jack. Creo que se equivocó [al apoyar a Musk]. Él se preocupa mucho, pero creo que no ha salido del modo que esperaba", explicó.

Recordemos que, en abril de 2022, cuando se anunció originalmente la compra de Twitter, Jack Dorsey la celebró. El exCEO de la plataforma dijo por entonces que Elon Musk "era la única solución en la que confiaba". Poco más de un año más tarde, su postura ha cambiado radicalmente.

En una reciente publicación en Bluesky, la red social descentralizada, el empresario dijo que ya no creía que el magnate fuera el mejor guardián para la red social. "No creo que haya actuado bien después de darse cuenta de que su timing era malo. Ni tampoco creo que la directiva debió haber forzado la venta. Todo salió mal", explicó.

