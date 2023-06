Del lunes 5 al viernes 9 de junio se pondrá en marcha la WWDC 2023, uno de los eventos más importantes del año para Apple, donde esperamos una gran cantidad de novedades. De hecho, podría ser de las ediciones más cargadas de anuncios del tradicional evento para desarrolladores organizado por los de Cupertino.

Es cierto que la actividad en el Apple Park se extenderá hasta el viernes 9, pero, como ya es costumbre, la keynote inaugural del evento se llevará todas las miradas. Y en esta oportunidad será verdaderamente especial porque se esperan varios platos fuertes en cuanto a lanzamientos, tanto en materia de software como de hardware.

Lo más importante que se espera de la WWDC 2023 es, sin duda alguna, la presentación de las gafas de realidad mixta de Apple. Un producto que ha sido motivo de un sinfín de rumores y contradicciones durante años, pero que por fin parece listo para salir a pista. A lo que se le suma la expectación por el lanzamiento de nuevos Mac —tanto portátiles como de escritorio— y actualizaciones de su ecosistema de sistemas operativos, con un enfoque especialmente interesante en iOS 17 y watchOS 10.

La WWDC 2023 está preparada para dar de qué hablar, y todo lo que necesitas saber —antes, durante y después del evento— está en Hipertextual.

¿Cómo ver la WWDC 2023?

La WWDC 2023 se pondrá en marcha el lunes 5 de junio y, al igual que en 2022, se han repartido algunas invitaciones para desarrolladores, estudiantes y medios de prensa que podrán participar del evento presencialmente. El resto del mundo podrá seguir los anuncios a través de la retransmisión que Apple ofrecerá tanto en su sitio web oficial, como en YouTube. Hipertextual es uno de los medios acreditados presentes en el Apple Park, en Cupertino, durante la keynote inaugural.

No olvidemos que el evento también estará disponible en la app dedicada de Apple. Esta se encuentra disponible tanto para el Apple TV, como en Mac, iPhone o iPad. El enlace para ver la transmisión en directo suele aparecer en la app horas antes de que comience.

Lo que todavía es una incógnita es cómo se desarrollará la keynote inaugural. En 2022, si bien el evento tuvo un componente presencial, los anuncios se realizaron a través de una presentación previamente grabada —la misma que se vio por streaming— y que se proyectó a los asistentes en una gran pantalla ubicada en el patio del Apple Park. Todavía se desconoce si la WWDC 2023 seguirá la misma tónica, o si la compañía apostará por el regreso a un formato tradicional con lanzamientos en escenario, como ocurría antes de la pandemia.

Cualquiera que sea el caso, todas las novedades estarán al instante en Hipertextual. Además de la habitual cobertura con artículos de cada lanzamiento, ofreceremos actualizaciones en nuestra cuenta de Twitter, directamente desde Cupertino, California.

Horario de inicio de la keynote inaugural de la WWDC 2023

La keynote que arranca la conferencia para desarrolladores de Apple comenzará a las 10:00, hora del Pacífico. A continuación, algunos de los horarios para seguir la WWDC 2023 desde fuera de Estados Unidos:

España: 19:00 (CEST).

19:00 (CEST). México: 11:00 (GMT-6).

11:00 (GMT-6). Argentina: 14:00 (GMT-3).

14:00 (GMT-3). Colombia: 12:00 (GMT-5).

Qué esperamos de la WWDC 2023

Ya dejamos en claro que el evento inaugural de la WWDC 2023 estará plagado de anuncios. Por supuesto que esperamos que, como cada año, Apple haga un repaso de cómo sus productos y servicios están produciendo gran impacto a nivel global. Y, como indicamos al comienzo, se aguardan muchas novedades en materia de sistemas operativos y ordenadores. Aunque lo que todos esperan es que los de la manzana por fin presenten en sociedad sus gafas de realidad mixta.

¿Apple Glasses o Reality Pro?

La intriga en torno a las gafas de realidad mixta de Apple comienza desde el nombre mismo. Cuando todavía eran un producto cuyo lanzamiento se avizoraba a años de distancia, se las identificaba extraoficialmente como Apple Glasses. Sin embargo, desde el último año ha ganado especial relevancia la denominación Reality Pro, que si bien tampoco es oficial —al menos por ahora—, sí se parece un poco más a un nombre que los de Cupertino realmente utilizarían.

De cumplirse su anuncio en la WWDC 2023, Apple lanzaría una nueva categoría de hardware por primera vez desde 2014, cuando presentó el Apple Watch. Los rumores alrededor de este producto han sido tantos en los últimos años, que por momentos la línea divisoria entre la realidad y la pura especulación ha sido difícil de distinguir. Incluso se dice que su disponibilidad podría ser limitada. No solo porque la primera generación se lanzaría en cantidades limitadas, sino porque su precio rondaría —o superaría— los 3.000 dólares.

Algunas posibles características de las gafas de realidad mixta

Capacidades de realidad virtual y realidad aumentada, pudiendo alternar entre modos usando una perilla similar a la corona digital del Apple Watch.

Más de una docena de cámaras y sensores no solo destinados a capturar lo que suceda alrededor del usuario, sino también para el control por gestos y la detección corporal. Un rumor muy fuerte apunta a la inclusión de un escáner del iris como método de identificación del usuario y autenticación.

Diseño liviano y cómodo. Apple habría optado por retirar la batería del headset y utilizar una externa, que se podría llevar en el bolsillo del pantalón o colgada en la cintura.

Bajó el capó, las gafas de realidad mixta de Apple incorporarían dos chips M2. Así, el dispositivo contaría con una capacidad de procesamiento similar a la de un Mac.

Las pantallas serían micro-OLED y tendría una diagonal de 1,41 pulgadas cada una, una densidad de 4.000 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 5.000 nits. Todo esto se traduciría en una resolución de 4K para cada ojo.

El sistema operativo del dispositivo se llamaría xrOS y presentaría una interfaz similar a la de iOS. Varios servicios y apps de Apple como Safari, FaceTime o Apple TV+ estarían disponibles de forma predeterminada. En tanto que se adaptarían aplicaciones para iPad, para que ofrecerlas como versiones optimizadas para las gafas.

MacBook Air de 15 pulgadas y otros Mac

Que las gafas de realidad mixta de Apple sean la pieza principal de la WWDC 2023, no significa que no haya lugar para más. Otro punto de gran atractivo será la introducción de nuevos Mac, y aquí también se ha jugado mucho con los rumores en las semanas —y los meses— anteriores al evento.

De momento, todo apunta a que la WWDC 2023 nos traerá el esperado MacBook Air de 15 pulgadas. Este modelo utilizaría un chasis de idéntico diseño al de la versión de 13 pulgadas con M2 que se lanzó el año pasado, que también podría recibir una actualización. Incluso se rumorea sobre un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas. Esto último sería una sorpresa, ya que el único modelo disponible todavía se ofrece con touchbar y es de los menos populares en el catálogo de portátiles de Apple.

El Mac Pro es otro de los anuncios muy anticipados para la keynote inaugural de la WWDC 2023. Este equipo lleva años esperando su pertinente actualización a Apple Silicon y podría aparecer en escena exprimiendo al máximo las capacidades del chip M2 Ultra. En su momento se habló de una versión con M2 Extreme, pero aparentemente Apple la canceló.

Sin embargo, más ordenadores de escritorio podrían hacer una aparición sorpresa el próximo lunes en la apertura del evento. En las últimas horas, se conoció que Apple estaría preparando dos nuevos equipos con potentes configuraciones basadas en M2 Max y M2 Ultra, que no serían portátiles ni el ya mencionado Mac Pro. ¿Habrá renovadas versiones del Mac Studio en la WWDC 2023? No podemos descartarlo, aunque sí sería una contradicción a los supuestos planes de Apple de discontinuarlo pese a su corta existencia.

Mac Studio con procesador M1 Ultra (2022).

Software, software, y más software en la WWDC 2023

Por último, pero no por ello menos importante, debemos hablar de software. Ya mencionamos a xrOS, pero Apple también aprovechará la keynote inaugural de la WWDC 2023 para anunciar nuevas versiones de sus sistemas operativos. La referencia vale para iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 y watchOS 10.

De todos modos, en los meses previos al evento las novedades más destacadas han estado vinculadas a dos de las citadas plataformas. Nos referimos, específicamente, al software del Apple Watch y al del iPhone, respectivamente.

En el caso de watchOS 10, Apple introduciría un importante rediseño de su interfaz gráfica. Y si bien no se ha especificado qué cambios se aplicarían, sí se ha dejado entrever que serían notables. De concretarse, será una grata novedad, considerando que la apariencia del sistema operativo para el Apple Watch no ha sufrido modificaciones demasiado relevantes desde su llegada al mercado en 2015.

En el caso de iOS 17, en tanto, Apple ha optado por hacer algo poco habitual. Recientemente, la compañía reveló nuevas opciones de accesibilidad que llegarán con el software, y la que más ha llamado la atención ha sido Live Speech. Con esta, los usuarios podrán "duplicar su voz" para que el iPhone hable por ellos, y solo se necesitarán 15 minutos para entrenarla. No sería raro que la compañía muestre una demo en la WWDC 2023.

¿Novedades de inteligencia artificial?

Hoy la inteligencia artificial está en boca de todos, especialmente al hablar de herramientas como ChatGPT. Sin embargo, Apple parece ser la única gran tecnológica del mundo que hoy no se está subiendo al tren de la inteligencia artificial generativa. Al menos no de la misma forma que lo están haciendo Google, Microsoft o Amazon. Lo cual no significa que los de Cupertino no tengan intereses o proyectos en marcha, de modo que es lógico preguntarnos si podríamos tener novedades en la materia durante la WWDC 2023.

Esto no quiere decir que Apple se aparezca sobre el escenario con un chatbot de inteligencia artificial, o con un servicio para generar imágenes a partir de comandos de voz enviados a Siri. Nada más lejos de la realidad. No obstante, tendría sentido empezar a ver un mayor énfasis de la compañía en el uso de IA en productos y servicios actuales o futuros. Lo de Live Speech en las opciones de accesibilidad de iOS 17 podría ser la primera prueba de ello.

No olvidemos que Apple supuestamente está trabajando en un nuevo servicio de salud y bienestar que sería capaz de detectar nuestras emociones. El mismo utilizaría inteligencia artificial aplicada a los datos recopilados por el Apple Watch, para incentivar a los usuarios a mejorar sus hábitos alimenticios, ejercitarse o dormir mejor. Así mismo, se rumorea con que la intención sería llevarlo al iPhone para identificar los cambios de humor a partir de la voz utilizando nuevos algoritmos. ¿Tendremos un primer vistazo a esta apuesta en la WWDC 2023? Por lo pronto, hay que esperar. Lo bueno es que el evento está a la vuelta de la esquina.

