Desde que Elon Musk puso un pie en Twitter, se ha negado a pagar sus deudas. Eso no es novedad, ciertamente. Cuando el magnate asumió el control de la red social, implementó un drástico plan de reducción de gastos que consistió en, básicamente, dejar de pagar por cuanto producto o servicio fuera posible. Incluso por aquellos que ya habían sido recibidos o utilizados. Situación que no solo le ha valido muchas críticas, sino también múltiples demandas.

Un informe de Bloomberg expone que, desde diciembre, al menos 10 proveedores han demandado a Twitter por negarse a pagar las cuentas pendientes. Solo en abril pasado, cuatro empresas se unieron en una demanda colectiva contra la firma de Elon Musk, a la que acusan de incumplimiento de contrato.

Pero lo verdaderamente curioso es que varias de las firmas que hoy buscan llevar a la red social y su dueño ante la justicia son emprendimientos o pequeños negocios. En algunos casos, las deudas que el millonario se ha negado a pagar son de apenas algunos miles de dólares. Cifras irrisorias en comparación con las que suelen movilizar corporaciones del tamaño de Twitter, e insignificantes si se miden contra la fortuna personal de Elon Musk. Un conflicto ridículo, sin lugar a dudas.

Una de las últimas empresas que ha decidido recurrir a una demanda por las deudas impagas de Twitter se llama White Coat Captioning. Se trata de una firma británica que, desde principios de 2020, ofrecía servicios de traducción y subtitulado para los eventos globales de la compañía. ¿Su reclamo? Unos 42.000 dólares.

De acuerdo con Norma Miller, su CEO, Twitter dejó de pagarle en octubre de 2022, un par de semanas antes de que Elon Musk asumiera. Ya con la nueva directiva, sus contactos con la compañía se diluyeron y dejó de recibir respuestas a sus reclamos.

Otro caso similar es el de la consultora Yes Consulting, a la que se estima que Twitter le debe unos 49.000 dólares. En tanto que Cancomm, una firma de relaciones públicas, asegura que la red social le debe 140.000 dólares, y que sus pagos fueron aprobados pero nunca efectuados.

Twitter acumula deudas (y demandas) bajo la conducción de Elon Musk

Los afectados por el recorte de gastos coinciden en que el comportamiento de Twitter cambió drásticamente desde el arribo de Elon Musk. Otra compañía que todavía no sabe cuándo recibirá su dinero es Private Jet Services Group, que reclama unos 197.000 dólares en vuelos privados impagos. Y algo similar sucede con Canary, una firma de marketing a la que los de San Francisco le deben más de 300.000 dólares.

Bloomberg menciona, de todos modos, que en los últimos meses Twitter ha decidido firmar acuerdos con algunas de las compañías que le reclamaban deudas más importantes. Uno de los casos más notorios fue el de la consultora Charles River Associates, que demandó a la red social por 2 millones de dólares en servicios impagos.

No obstante, para muchos negocios la historia está lejos de definirse. Hasta el momento, la firma que más dinero le reclama a Elon Musk es Imply Data. La misma oficiaba como proveedora de software de Twitter, pero en diciembre pasado presentó una demanda tras no recibir los pagos de un contrato multianual en vigencia y valuado en 4,4 millones de dólares. Ahora reclaman daños por 8 millones de dólares.

Si bien el número final no es preciso, se estima que la deuda total de Twitter por servicios impagos supera los 10 millones de dólares. Una cifra muy alejada de los 44.000 millones de dólares que Elon Musk pagó por la red social, o de los $20.000 millones que el magnate cree que hoy vale la compañía. ¿Por qué no cumplir con los compromisos económicos más sencillos y evitarse dolores de cabeza innecesarios, entonces? No hay una respuesta real para ello.

Recordemos también que el magnate debe afrontar alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en intereses por los préstamos que tomó para adquirir la compañía. Por ende, no se entiende cuál es la lógica detrás de no pagar lo que reclaman los acreedores más pequeños. En especial, si consideramos que ir a juicio por esos casos seguramente le resulte más caro que las deudas en sí mismas.

