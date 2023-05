Independientemente de si Microsoft logra o no cerrar la compra de Activision, en Sony tienen muy claro que ha iniciado una nueva batalla que tendrá una gran repercusión en el futuro: la de las adquisiciones. Si bien los japoneses no tienen el músculo de su rival, eso no ha evitado que hagan compras estratégicas para reforzar, principalmente, la división de videojuegos PlayStation.

Ahora bien, en Sony tienen un plan bastante ambicioso que les permitiría obtener más recursos para afrontar futuras compras en el mundo del entretenimiento. Es bien sabido que este sector es uno de los más lucrativos para ellos —sobre todo por el éxito de PlayStation—, por lo que piensan redoblar esfuerzos en la cuestión de compras.

"Para expandir nuestro crecimiento a mediano y largo plazo, necesitamos tener la capacidad de invertir en sensores de imagen y en el negocio del entretenimiento a un nivel completamente nuevo", comentó Hiroki Totoki, presidente de Sony (vía Financial Times).

Lo más interesante es cómo piensan hacerlo. El directivo reconoció que están considerando separar su unidad de servicios financieros para convertirlo en una entidad que opere de manera independiente. Esta, además, podría cotizar en la bolsa de valores para obtener sus propias inversiones.

Antes de continuar, es necesario explicar lo siguiente: ¿qué es la unidad de servicios financieros de Sony? Aunque no lo creas, el mercado de esta empresa va más allá de la tecnología y el entretenimiento. Sony Financial Group, como se le conoce a esa división, ofrece seguros de diversos tipos, banca en línea e incluso gestiona fondos de capital de riesgo. Dicho en otras palabras, es algo similar a un banco.

Pues bien, los japoneses creen que Sony Financial Group puede separarse de la compañía matriz (Sony Group Corporation) y operar casi de forma independiente. Digo "casi" porque Totoki dejó claro que la intención sería mantener una participación del 20% en la nueva empresa.

¿Esto cómo podría beneficiar a PlayStation y el resto de negocios de entretenimiento? Sony Financial Group se convertiría en un brazo adicional para recibir inversión —a través de la venta de acciones—. El dinero obtenido, por consiguiente, se usaría para realizar más adquisiciones o fusiones.

Sony pretende hacer más compras para beneficiar a PlayStation

David Gibson, analista del Financial Times, comentó que este movimiento, si se concreta, permitirá que Sony sea más agresiva en cuanto a adquisiciones se refiere. Gibson lo califica como un movimiento "excelente" porque facilita afrontar oportunidades de compra en el mercado del entretenimiento.

Durante los últimos años hemos visto que Sony ha realizado compras estratégicas para reforzar la plantilla y propiedad intelectuales de PlayStation Studios. Insomniac Games, Housemarque, Firesprite, Bluepoint Games, Valkyrie Entertainment, Nixxes Software, Heaven Studio, Firewalk Studio y Bungie son las más recientes.

No obstante, es claro que los responsables de PlayStation no cierran la puerta a más adquisiciones. Sobre todo ahora que ha quedado en evidencia que Microsoft está dispuesta a todo para que Xbox regrese a sus años de gloria. Si los japoneses ponen en marcha la separación de Sony Financial Group, no hay duda de que PlayStation resultará especialmente beneficiada.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente