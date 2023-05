Uno de los éxitos más importantes de Netflix en tiempo reciente pudo no haber llegado a la plataforma. ¿Por qué? Debido a una diferencia económica en relación con los derechos de distribución. Esto puso en el aire el proyecto de MGM y la plataforma de vídeo en streaming. Parece extraño, teniendo en cuenta el poder financiero de ambas. Sin embargo, estas cosas pasan. La decisión de un ejecutivo, finalmente, fue clave para que Miércoles pudiera desarrollarse.

Miércoles puede entenderse como un apéndice de la tradición que la historia de la Familia Addams construyó en el cine y la televisión. Desde principios de los años 60 hasta la actualidad, con esta serie de Netflix, la franquicia se ha mantenido en la mente de distintas generaciones. Buena parte de su mitología fue traída de vuelta por el servicio y, quizá para su propia sorpresa, resultó en todo un éxito.

Lo curioso, en el caso de Miércoles, es que hubo un momento en el que esta producción pudo no haberse estrenado en Netflix; incluso, tal vez quedaba almacenada en algún disco duro debido a un conflicto entre las empresas que negociaban los derechos. Así lo explicaron sus creadores, Alfred Gough y Miles Millar.

Miércoles y la historia

que casi impide su desarrollo

Para mediados de diciembre de 2022, Miércoles se había convertido en la tercera serie más vista en la historia de Netflix. Aquello no solo derivó en resultados positivos para la historia y la plataforma, sino que también revivió parte de la mitología asociada con la Familia Addams, una de las más famosas en el mundo del entretenimiento.

Durante su paso por el pódcast Inside of You, conducido por Michael Rosenbaum, Alfred Gough y Miles Millar explicaron lo siguiente sobre el proceso de negociación entre MGM y Netflix y el desarrollo de Miércoles, que para el momento aún no estaba del todo escrita. Gough dijo lo siguiente:

“De pronto, no podíamos hacer un trato, estaba muerta la negociación. Pero luego Steve Stark hizo que los jefes de MGM financiaran una sala de escritores en Zoom durante 10 semanas para que pudiéramos elaborar el resto de la primera temporada. Pensamos que era una locura: ‘¿Qué plataforma va a comprar un programa en el que no participaron (los productores) y no tuvieron nada que ver con el desarrollo?’”, Alfred Gough, en Inside of You.

A esas preguntas le siguió una certeza. En palabras de Gough: "También pensamos: ‘Si esto lo mantiene vivo (al proyecto), lo haremos’. Entonces, éramos Miles (Millar), otros dos escritores y yo. No era barato. Se convirtió en la primera sala de Zoom que tuvimos, porque comenzamos durante la primera semana de confinamiento (debido a la COVID-19)”.

Por su parte, Millar recordó la tensión que vivieron tras enviar el guion a los actores elegidos para los personajes de Miércoles:

“Por lo general, ya sabes, si le envías un guion a un actor, nunca recibes una respuesta inmediata. Les toma ocho semanas responder. Entonces, pasa el tiempo y piensas: “Oh, ¿finalmente lo leíste?”. Te provoca contactarlos porque casi nunca recibes respuesta”, Milles Miller, en Inside of You.

Así fue cómo una de las series más vistas en la historia de Netflix fue tomando forma, a partir de la apuesta de un ejecutivo y de cuatro escritores que elaboraron el guion mientras se reunían por Zoom. Miércoles se estrenó el 23 de noviembre de 2022. Dos semanas después, ya era un éxito.

