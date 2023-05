Que WhatsApp es la app de mensajería más usada en gran parte del mundo, no es novedad. Y si bien suele funcionar sin mayores inconvenientes, eso no significa que esté exenta de problemas. Uno de los que mayor temor genera entre el público es la existencia de mensajes que pueden bloquear la aplicación, y hasta el teléfono.

Esto no es algo necesariamente nuevo, aunque de tanto en tanto aparece alguna versión renovada que provoca inconvenientes. En sí, no estamos hablando de mensajes cuyo contenido sea malicioso o que formen parte de algún tipo de ciberataque, sino de un bug de WhatsApp que, al "activarse", produce una reacción desproporcionada y que entra en conflicto con el normal funcionamiento de la app.

El caso que se ha conocido en las últimas horas pone en el centro de la escena al mensaje con el enlace wa.me/channel. Enviarlo o recibirlo no generará absolutamente nada, tanto en nuestro smartphone como en el de la persona con la que conversamos. El "drama" comienza al pulsar sobre dicho link.

Automáticamente, WhatsApp enloquece y se bloquea. Algunos usuarios incluso han reportado que el congelamiento no se limita a la app del servicio de mensajería, sino que también afecta al resto del dispositivo. Vale aclarar que este comportamiento se ha registrado, de momento, en la versión para Android del cliente.

¿Por qué WhatsApp pierde la razón por un enlace?

Lo primero que debemos mencionar es que los enlaces "wa.me" son completamente normales y que no representan ningún peligro. De hecho, es el modo nativo en el que se abrevian los enlaces de WhatsApp para, por ejemplo, compartir el número telefónico de un negocio en un perfil de redes sociales.

El problema con wa.me/channel es que se trata de un enlace que no lleva a ninguna parte. Al pulsar sobre él, lo que la aplicación intenta hacer es abrir un canal, por lo que se topa con dos problemas. El primero, que dicha función todavía no se encuentra disponible para el público general; el segundo, que el link no indica el nombre del supuesto canal al que se intenta acceder.

Así las cosas, WhatsApp entra en una suerte de bucle tratando de cumplir una orden que no tiene destino y termina colapsando. ¿Es un problema grave? Claramente, no. Pero sí puede terminar resultando una pérdida de tiempo hasta que podamos recuperar el control del servicio de mensajería. Algo especialmente molesto para quienes dependan del mismo para estudiar o trabajar.

Qué hacer si la app se bloquea

Si tocaste sobre enlaces como wa.me/channel o wa.me/settings —que también ha sido reportado como problemático— y tu WhatsApp se ha bloqueado, no temas: se soluciona fácilmente.

Si tu móvil está actualizado a una versión reciente de Android —12 o 13—, lo más probable es que la aplicación se cierre automáticamente cuando se consuma el tiempo de respuesta del sistema operativo. En versiones más antiguas del software de Google, es posible que veas un cartel advirtiendo que la app no responde y dándote la opción de forzar el cierre.

También puedes optar por borrar todas las aplicaciones que aparecen en la sección Recientes, para que cualquier proceso vinculado a WhatsApp se cierre. O, incluso, puedes acceder a los ajustes del móvil y forzar la detención del servicio de mensajería de forma manual desde el apartado Aplicaciones.

Si nada de esto funciona, porque tu smartphone no responde del modo en que debería, puedes optar por reiniciar el dispositivo. Cuando el sistema vuelva a la normalidad, el problema habrá quedado en el pasado, a menos que quieras jugarle una broma a algún amigo o familiar. De todos modos, por tratarse de un bug no demasiado complejo, no sería raro que Meta lo resuelva con una futura actualización.

