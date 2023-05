Tanto si has comprado un ordenador nuevo o estás planeando actualizar el tuyo, lo que está claro es que instalar Microsoft Office en tu PC o Mac aumentará la productividad significativamente. Si quieres el paquete a bajo precio, puedes conseguir Microsoft Office Pro 2021 para Windows por solo 25,25 euros o Microsoft Office Home and Business 2021 para Mac por 37,99 euros. Y si quieres todavía más descuentos, en Keysfan puedes comprar la combinación de cinco licencias de Office 2021 Pro Plus para cinco ordenadores Windows desde sólo 13,65 euros cada uno.

Ofertas de Microsoft Office 2021 desde sólo 13,65 euros

Comparado con la última versión Windows 11, Windows 10 tiene mejor estabilidad y compatibilidad. Windows 10 también representa la versión más rápida, segura y rentable para las personas que usan PC que andan buscando una licencia de Windows. Comprando una licencia de Windows 10 en Keysfan, no solo lo haces por un precio tan bajo como 7,25 euros sino que también tienes una actualización gratuita a Windows 11. Además, es una opción bastante inteligente mientras esperamos a que se lance Windows 12 en 2024, con algunas novedades como la incorporación de la inteligencia artificial de OpenAI.

Precios especiales para Windows por tiempo limitado

Compra más y ahorra más gracias a los bundles

Descuento del 50% en Windows y Office con el código SKF50

Libera todo el potencial de tu ordenador con las licencias de Keysfan. Desde la gran colección de sistemas operativos Windows y suites de Office, junto a otras prácticas herramientas de software. Actualiza tu experiencia informática hoy con Keysfan, tu única web para todas tus necesidades de software.

Otras herramientas de software

¿Cómo pagar en Keysfan?

El primer paso es añadir el producto deseado al carrito de la compra, hacer click en “tramitar pedido” después de la confirmación.

Después de rellenar la información necesaria, sólo tienes que dar la opción CDZEPay para seleccionar el método de pago.

Motivos para comprar en Keysfan

Aquí tienes una serie de motivos para eliminar las dudas y animarte a comprar el mejor software al mejor precio en Keysfan.

• Ahorra dinero: puedes conseguir cualquier versión de Windows y Office a muy buen precio. Incluso las últimas versiones.

• Licencia legal: Te descargas el software directamente desde la página web de Microsoft y es después cuando usas la clave de activación. El producto es cien por cien original.

• Servicio de atención al cliente 24/7. En caso de duda o problema durante el proceso de compra, tienes a alguien al otro lado siempre dispuesto a ayudarte. Este es su correo: Support@Keysfan.com

• Buena reputación: Keysfan tiene una puntuación de 4,8 sobre y un 95% de opiniones favorables en TrustPilot .

