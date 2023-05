Estados Unidos vuelve a cargar contra el minado de criptomonedas por la gran cantidad de energía que demanda. Por ello, la Casa Blanca pretende imponer un impuesto del 30 % al consumo de electricidad de las empresas que se dedican a estas operaciones. Una medida que apunta principalmente —aunque no de forma exclusiva— a las granjas de minería de Bitcoin.

El impuesto DAME (Digital Asset Mining Energy) ha sido incluido por la administración de Joe Biden en la propuesta presupuestaria para el año fiscal 2024. De ser aprobado, se aplicaría de forma escalonada a todas las compañías que se dedican a minar criptoactivos en territorio estadounidense. En el primer año, el impuesto sería equivalente al 10 % del costo de la electricidad utilizada para desarrollar su actividad. En el segundo año, subiría al 20 %, mientras que del tercero en adelante sería del 30 %.

"Actualmente, las empresas de criptominería no tienen que pagar el costo total que imponen a los demás en forma de contaminación ambiental local, precios más altos de la energía y los impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima. El impuesto DAME anima a las empresas a empezar a tener más en cuenta los daños que imponen a la sociedad", aseguran desde la Casa Blanca.

Si bien el texto de la administración estadounidense apunta al minado en general, la mira está puesta sobre el Bitcoin. Claro que no es la única criptomoneda que se puede minar, pero sí es la más importante del mundo. De hecho, cuenta con una capitalización de mercado que supera los 552.000 millones de dólares. Y si consideramos que hoy todo el ecosistema está valuado en 1,17 billones de dólares, la dominancia del BTC sobre el resto de los activos está por encima del 48 %.

Además, el consumo de energía para el minado de criptomonedas se ha concentrado en Bitcoin tras el Merge de Ethereum. Recordemos que el ETH ya no depende de la minería, lo que ha recortado su uso de electricidad en un 99,95 %.

EE. UU. quiere aplicar un impuesto a los mineros de Bitcoin

Foto por Dmitry Demidko en Unsplash

En la justificación de su propuesta para el impuesto DAME, la Casa Blanca asegura que el minado de criptomonedas "no genera los beneficios económicos locales y nacionales típicamente asociados con las empresas que utilizan cantidades similares de electricidad". Además, indica que, durante 2022, la actividad consumió casi la misma cantidad de energía eléctrica que se usó para alimentar la iluminación doméstica y los ordenadores personales de todo Estados Unidos.

De hecho, el gobierno de Biden cita una reciente investigación de The New York Times sobre el consumo energético del Bitcoin. Según dicho medio, la cantidad de electricidad utilizada por las 34 principales granjas de BTC fue equivalente a la de 3 millones de hogares estadounidenses.

En el caso de que se apruebe la propuesta impositiva, será interesante ver si tiene un efecto real. No olvidemos que la contaminación provocada por la minería de Bitcoin se disparó desde su prohibición en China a mediados de 2021.

Como el 44 % del minado mundial del BTC se realizaba desde el gigante asiático, la mayoría de los equipos se reubicaron en otros países. Estados Unidos y Kazajistán, entre ellos. Esto derivó en un incremento en el uso de electricidad proveniente de energías no renovables como el carbón y el gas natural.

El furor por la minería de criptomonedas en Norteamérica

En el caso específico de los estadounidenses, algunos estados facilitaron la instalación de granjas de minería de Bitcoin. Uno de ellos fue Kentucky, que a comienzos de 2022 se convirtió en una suerte de "paraíso bitcoiner". Esto, gracias a sus bajas tarifas de energía eléctrica —propiciadas por la minería de carbón como una de sus principales actividades económicas— y a la implementación de beneficios impositivos para las empresas del rubro.

Texas también experimentó un boom en la presencia de firmas dedicadas a la criptominería, lo cual puso sus redes eléctricas bajo una enorme presión. De hecho, el año pasado algunas granjas de minería de Bitcoin recibieron millones de dólares del gobierno a cambio de que desconectaran sus equipos durante una brutal ola de calor.

Vale remarcar que el impuesto DAME que ha propuesto la Casa Blanca también tiene detractores. Expertos aseguran que gravar el consumo de electricidad no tendrá un impacto significativo sobre los mineros de Bitcoin. Incluso dicen que sería más efectivo imponer aranceles a las emisiones de efecto invernadero de esta actividad. No obstante, esta posibilidad parece que aún no se baraja entre las autoridades. Quedará por verse cómo avanza esta historia.

