El escroto no es una estructura especialmente bonita. De hecho, son muchas las personas que, por un motivo u otro, deciden someterse a un lifting escrotal o escrotoplastia. ¿Pero qué buscan exactamente? La cirugía estética busca normalmente embellecer determinadas partes del cuerpo. ¿Pero cómo es un escroto bonito? Esa es la pregunta que se hicieron los autores de un estudio publicado recientemente en Journal of Cosmetic Dermatology. Y lo cierto es que la respuesta que encontraron fue bastante sorprendente.

Básicamente, descubrieron que no hay un escroto bonito. Que, por mucho que se cambie su estructura, se sigue viendo como algo feo. Pero, en realidad, esto es bueno, pues significa que no hay un canon de belleza al respecto. Todos son poco agradables a la vista y aun así las personas que los tienen siguen teniendo relaciones sexuales. No parece que eso influya en el resultado.

Además, en el estudio se observa también que, al contrario de lo que ocurre con los penes, no parece que ver pornografía cambie la percepción sobre el escroto. Es el primo feo del pene, pero tiene su función y no se ve penalizado por ello, así que no hay de qué preocuparse.

¿Para qué sirve el escroto?

Al contrario que los ovarios, los testículos deben permanecer por fuera del cuerpo, ya que los espermatozoides necesitan una temperatura ligeramente más baja para formarse con normalidad. Pero no están al descubierto. Se encuentran protegidos por el escroto, que es una bolsa de piel cuyos músculos ayudan también a regular la temperatura. Cuando hace calor, se relajan, para enfriarse. En cambio, cuando hace frío, se contraen y la piel se arruga, para concentrar el calor.

A medida que una persona envejece estos músculos van debilitándose y la piel pierde elasticidad, por lo que el escroto se ve más distendido, como descolgado. Por todo esto, a partir de los 45 años aumentan los casos de pacientes que quieren someterse a un lifting escrotal. Algunos lo hacen porque ese escroto descolgado les resulta molesto, sobre todo para realizar actividad física. En cambio, otros lo hacen por simple estética, porque les parece feo. ¿Pero hacia dónde deben ir con la operación? ¿Cómo pueden hacer un escroto más bonito?

Los resultados del estudio, tan demoledores como optimistas

Para la realización de este estudio, dirigido precisamente a la búsqueda de modelos para la escrotoplastias, se tomaron las fotografías de cuatro escrotos. Todas ellas se modificaron, dándoles diferentes tamaños, de manera que se obtuvieron nueve conformaciones diferentes para cada uno. Un total de 36 fotos.

A continuación, se le mostraron a 659 hombres y mujeres, que tuvieron que puntuar cada fotografía. Con tres de los escrotos no hubo ninguna diferencia, en ninguna de las conformaciones. Tanto los hombres como las mujeres los calificaron con una puntuación baja. En cuanto al cuarto, los hombres lo calificaron significativamente mejor que las mujeres. No obstante, seguía sin tener una nota muy alta.

Por otro lado, se realizó a todos los participantes un cuestionario sobre su personalidad, en el que también se tuvieron en cuenta su edad, apertura a nuevas experiencias y uso de la pornografía. No se vio que ninguno de estos datos influyeran en el resultado.

Este es importante, ya que, por ejemplo, el consumo de pornografía sí que influye en la percepción sobre el pene. De hecho, los hombres que ven este tipo de vídeos suelen estar más descontentos con su miembro. Pero no pasa con el escroto. Todo esto se resumen con que no importa la percepción, porque es mala para todo el mundo. Por lo tanto, salvo que resulte molesto, no parece que haya motivos para cambiarlo. Aunque pueda parecer desalentador, todo esto es una gran noticia.

