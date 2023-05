Elle Fanning (Super 8, Maléfica, The Great) ha confirmado en una entrevista que perdió un papel en una gran franquicia cinematográfica por su relativamente pequeño número de seguidores en Instagram cuando hizo la prueba de casting.

Durante su aparición en el podcast Happy Sad Confused, Elle Fanning explicó que el estudio no la contrató por su número de seguidores en Instagram. "Hice casting para… no voy a decir qué película era, pero no obtuve un papel principal por —tal vez no era la razón, pero es la retroalimentación que recibí— porque no tenía suficiente número de seguidores en Instagram en aquella época", explicó. Actualmente la actriz tiene siete millones de seguidores en la red social.

La actriz no es parte de franquicias grandes como el Universo Cinematográfico de Marvel, Star Wars o el Universo Expandido de DC, por lo que podría ser cualquiera de estos. Sobre no participar en ninguno, explicó que no siente ninguna presión. Asegura que aceptaría papeles de ese tipo, pero necesitaría más contexto. "Nunca diría que no a ese tipo de papeles, pero necesitaría tener una reunión y entender lo mejor posible sobre el personaje".

También comentó que nunca ha hecho un casting donde tiene que probarse un traje para luego ser rechazada, como le ha pasado a algún compañero con quien ha compartido pantalla, como es el caso de Nicholas Hoult. "No tuve que pasar por lo que atravesó Nick, a quien le hicieron ponerse el traje de Batman", comentó.

Hoult attualmente estaría considerado para interpretar a Lex Luthor en la futura película de Superman que escribirá y dirigirá James Gunn.

Elle Fanning: en Hollywood desde los 2 años

La primera vez que vimos en la gran pantalla a Elle Fanning fue cuando tenía apenas dos años en la película Yo soy Sam (2001), donde compartió escenas con su hermana mayor, Dakota Fanning. A partir de entonces, su carrera ha sido un ascenso meteórico.

Elle Fanning ha demostrado una versatilidad sorprendente, interpretando una amplia gama de personajes en diferentes géneros cinematográficos. Desde su interpretación conmovedora en Somewhere (2010), dirigida por Sofia Coppola, hasta su papel en la película de ciencia ficción distópica The Neon Demon (2016), dirigida por Nicolas Winding Refn, ha dejado claro que puede abordar cualquier desafío actoral con facilidad.

Actualmente participa en la serie de televisión The Great, donde da vida a la emperatriz rusa Catalina la Grande. Ha sido aclamada por la crítica y le ha valido nominaciones a importantes premios. La tercera temporada acaba de ser estrenada y se emite en Hulu en Estados Unidos. En España se puede ver en MGM+ (vía Prime Video) y en Starzplay en Latinoamérica.

Con una carrera que solo parece ir en aumento, Elle Fanning es una de las jóvenes promesas de Hollywood que continúa sorprendiendo a la audiencia con su talento y dedicación. Su capacidad para sumergirse en cada personaje y hacerlo suyo impresiona, y su futuro en la industria del cine parece estar garantizado.

También en Hipertextual: