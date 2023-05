Amazon quiere que sus películas y series originales lleguen a un público todavía más masivo, por lo que comenzará a ofrecerlas por fuera de Prime Video. La noticia se conoció con el anuncio de la creación de una nueva unidad llamada Amazon MGM Studios Distribution, que se encargará de licenciar sus títulos a terceros.

Como bien lo indica su nombre, la división estará a cargo de distribuir tanto aquellas producciones del sello Amazon Original, como las que pertenecen al catálogo de Metro-Goldwyn-Mayer. Un dato no menor, considerando que este último cuenta con más de 4.000 películas —incluyendo 180 ganadoras del Oscar— y 17.000 episodios de series.

Con esta nueva estrategia, Amazon por primera vez estará ofreciendo títulos originales por fuera de Prime Video. Así, películas como El Rey de Zamunda, La guerra del mañana o Sin remordimientos, y series como La maravillosa Señora Maisel, se podrán encontrar en otras plataformas de streaming, en canales de TV internacionales, o como entretenimiento a bordo en vuelos comerciales.

De acuerdo con el anuncio, Amazon MGM Studios Distribution también se ha conformado con el objetivo de facilitar la comercialización de las franquicias más importantes de Metro-Goldwyn-Mayer. Tales los casos de James Bond, Rocky y Creed, entre muchas otras.

Amazon ofrecerá sus producciones originales por fuera de Prime Video

Queda claro que con este anuncio, Amazon está empezando a mostrar sus naipes tras haber cerrado la compra de MGM. Recordemos que la compañía fundada por Jeff Bezos adquirió el mítico estudio de Hollywood en mayo de 2021 a cambio de 8.500 millones de dólares. No obstante, el acuerdo no se oficializó hasta marzo del año pasado.

Ahora bien, que Amazon comience a ofrecer sus películas y series originales a terceros no significa que le quite prioridad a Prime Video. Nada más lejos de la realidad. Los contenidos seguirán estrenándose en su propio servicio, y luego serán licenciados a otras partes interesadas. Todavía no está claro, de todos modos, si la compañía planea mantener la exclusividad absoluta de algunos títulos que son buques insignia de su plataforma, como The Boys.

Es importante mencionar que Amazon ya había distribuido algunas producciones previamente, pero a una escala muy pequeña. Lo que ahora propone de la mano de Amazon MGM Studios Distribution es de alcance global y puede cambiar drásticamente el escenario comercial tras plataformas como Prime Video.

Claro que Amazon no es la primera compañía en hacer negocios de este tipo. A comienzos de este año, Warner Bros. Discovery anunció acuerdos con Roku y Tubi —este último, un servicio de streaming exclusivo de EE. UU. y perteneciente a Fox— para licenciar 2.000 horas de contenido, tanto de películas como de series de TV. Si bien muchos de los títulos incluidos correspondían a reality shows, sorprendió la incorporación de series como Westworld (HBO) y Raised by Wolves (HBO Max).

Es evidente, entonces, que hay una veta comercial que poco a poco las grandes corporaciones se están animando a explorar. Así las cosas, no te sorprendas si pronto comienzas a ver títulos de Amazon Prime Video en plataformas rivales, o incluso en la TV por cable de tu país.

"Amazon tiene bases globales de clientes, y tenemos los medios para llegar a ellos, que consumen medios de 100 maneras diferentes. Si podemos hacerlo a través de terceros, es un círculo virtuoso. Una vez que dilucidamos la lógica, no tuvimos que pensarlo mucho más", aseguró Chris Ottinger, líder de la nueva unidad de distribución.

