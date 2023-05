Las series se han convertido en el vehículo ideal para narrar historias en la pequeña pantalla y en el streaming. En particular, cuando pueden profundizar en temas, escenarios y personajes cuyos contextos quedarían incompletos en el cine. El éxito de este formato ha aumentado de manera exponencial y ahora las plataformas como Star+ cuentan con series increíbles para todos los gustos.

El constante estreno de nuevas propuestas se ha convertido en la principal opción en catálogos de servicios de suscripción. También, la renovación constante de temporadas. En su punto más extremo, varias de las tramas favoritas del público se extienden a través de años en un progresivo crecimiento de sus relatos y sus principales figuras.

No obstante, en ocasiones es complicado seguir un contenido con cientos de capítulos. Por lo que las miniseries son una opción para disfrutar tanto del formato y sus bondades, como de narraciones interesantes que culminan de manera natural. Te recomendamos cinco series de Star+ cortas o con una sola temporada que puedes empezar a disfrutar ahora mismo.

El paciente, la serie de Star+ que muestra un nuevo rostro de Steve Carell

Alan (Steve Carell) está convencido de que todos sus pacientes son redimibles. Incluso cuando es secuestrado por uno de ellos. Sam (Domhnall Gleeson) es un asesino en serie que desea dejar de matar. Al menos, esa es su obsesión. Por lo que toma la decisión de secuestrar al único que puede escucharle —y tal vez curarle— para que sea testigo de su relato de horrores. Ambos tendrán que enfrentarse en un duelo de inteligencia y manipulación, mientras la amenaza constante de asesinar o morir gravita sobre cada uno de ellos.

En diez episodios de media hora, esta serie corta de Star+, con guion de Joel Fields y Joseph Weisberg, logra deconstruir a sus protagonistas en una dinámica tensa, cada vez más dura. Por un lado, Alan se recupera de un duelo —personal y generacional— que le llevará a recorrer, en medio de la tensa situación que vive, los recuerdos más dolorosos de su vida. Por otro, Sam se esforzará por detener al monstruo que vive en su mente o, al menos, por evitar que se convierta en una amenaza violenta e irreprimible.

Pero cuando queda claro que uno de los dos deberá morir, el argumento de esta intrigante serie de Star+ toma decisiones inteligentes para construir un drama emocional cada vez más tortuoso. Alejada de escenas sangrientas o explícitas, El paciente tiene una de una conclusión perturbadora que desafía las expectativas y concluye que el mal interior, en ocasiones, es un enemigo imposible de vencer.

Pam & Tommy, una serie muy polémica

Casi por accidente, Pamela Anderson se convirtió en la primera celebridad en tener que enfrentarse al nuevo concepto de privacidad que imponen las redes sociales. Pero la historia del infame video sexual que la convirtió en una víctima es mucho más compleja que solo un momento de fama tortuosa.

La serie de ocho episodios que puedes ver en Star+, creada por Robert D. Siegel, explora no solo en la forma en que la actriz y modelo tuvo que lidiar con el escándalo. También lo hace en el terreno brutal de lo que supone perder el dominio sobre la propia imagen en beneficio de una popularidad más parecida al acoso que a la celebridad.

Pamela (Lily James) y su esposo Tommy Lee (Sebastian Stan) deberán atravesar las aguas movedizas del escarnio de sus fanáticos. Asimismo, lidiar con la voracidad de la opinión pública, convertida en jurado. Gradualmente, el guion de D.V. DeVincentis y Amanda Chicago Lewis analiza conceptos como el turbio reconocimiento de la polémica y la destrucción de la privacidad. Con este telón de fondo, la pareja se enfrenta a la mutua desconfianza, el desamor y, al final, una inevitable ruptura.

The Dropout, el auge y la caída de Elizabeth Holmes

Pocas veces el fracaso se analiza en torno a una discusión colectiva acerca de la ética y los límites de la moralidad corporativa. Por lo que el caso de Elizabeth Holmes y su empresa Theranos continúa siendo un raro ejemplo de la distorsión de la ambición moderna.

El —por entonces— fenómeno de Silicon Valley apareció en la portada de la revista Forbes en la edición de junio de 2014. En ese momento, era considerada una de las protagonistas de la nueva revolución de la tecnología en la medicina. En concreto, de la democratización de medios de diagnóstico médico y su eventual aplicación a programas de salud más accesibles y menos costosos.

No obstante, la promesa de un suceso de semejante importancia escondía un desfalco mayúsculo, planeado de inicio a fin por Elizabeth Holmes. Al final, se comprobó que la tecnología de diagnóstico sanguíneo de Theranos no funcionaba como se anunció. Lo que llevó a la caída de la empresa y a cargos criminales contra su cabeza visible por fraude.

The Dropout es una serie de Star+ que analiza, en ocho episodios creados por Elizabeth Meriwether, el desplome del sueño norteamericano, reinventado a la medida de los genios solitarios de las primeras décadas del siglo. También explora en la personalidad de Holmes, interpretada por Amanda Seyfried. Poco a poco, el argumento profundiza en la ambiciosa personalidad de la inquietante figura y en su singular condición de epítome del fracaso y la codicia en una época cínica.

Dopesick, la serie de Star+ sobre adicción

La adaptación del libro de Beth Macy es, como su versión literaria, una exploración descarnada acerca de la creciente crisis de adición de opioides en los Estados Unidos, un tema en el que rara vez se profundiza. Por lo que esta serie de Star+, creada por Danny Strong, lo analiza como un problema de salud pública peligroso y desconocido. La venta excesiva y la prescripción de analgésicos altamente adictivos durante más de dos décadas generaron lo que ya se considera una epidemia silenciosa.

Los ocho episodios de la serie corta de Star+ recorren, desde el punto de vista médico, los elementos más duros del alarmante fenómeno. En primer lugar, los pacientes y sus parientes, que deben lidiar con los síntomas. Pero, muy especialmente, las empresas farmacéuticas. El guion, de Danny Strong y Benjamin Rubin, es un recorrido inquietante, acerca de los excesos del uso de medicamentos y sus problemas a largo plazo. Una situación que ocurre en medio de vacíos legales y claroscuros sobre el diagnóstico de hombres y mujeres alrededor del país.

La combinación de versiones permite que la perspectiva de lo que ocurre —y sus consecuencias— sea cada vez más preocupante. La serie muestra una dimensión de la medicina que resulta angustiosa por sus implicaciones. La gran pregunta que deja la trama es una encrucijada dura de asimilar. ¿Existe una verdadera comprensión de una situación cada vez más extendida en una generación para la que los medicamentos adictivos forman parte de su vida? Con un elenco que incluye a Michael Keaton, Rosario Dawson, Peter Sarsgaard, Will Poulter y Kaitlyn Dever, el argumento de esta dura serie de Star+ no ofrece respuestas. Al menos, no sencillas o fáciles de asimilar.

Fosse/Verdon

Cuando dos colosos del mundo del espectáculo colaboran entre sí, las historias secretas que surgen son a menudo tan interesantes como las más conocidas. Esta serie de Star+, que cuenta la relación entre Bob Fosse y Gwen Verdon, es mucho más que los escándalos que rodearon a la pareja. También es una reflexión del talento, el poder, la celebridad y el amor en las más peculiares condiciones.

Ambientada entre las décadas de 1950 y 1980, explora la vida personal y profesional de ambos. A la vez, su influencia en la cultura popular. El argumento tiene una narrativa no lineal que permite explorar en el pasado y el presente de sus personajes. Y muestra una apasionante perspectiva sobre las producciones teatrales y cinematográficas icónicas de Fosse, que incluyen Cabaret, Chicago y All That Jazz.

Fosse/Verdon está encabezada por Sam Rockwell y Michelle Williams en sus papeles principales. Ambos logran reproducir la relación entre las icónicas figuras y plantear el dilema de la celebridad y la intimidad en un precario equilibrio. Los ocho episodios de la miniserie de Star+ logran recorrer diversas facetas del mundo del espectáculo, pero también presentar la vida siendo como una forma de arte.

