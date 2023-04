La industria del porno está alcanzando nuevos hitos con la ayuda de la inteligencia artificial. Hasta hace unos días, nos sorprendía la forma en la que muchos usuarios están usando chatbots para hacer sexting. Hoy, sin embargo, va más allá. Ciertas comunidades ya utilizan modelos de IA para generar contenido gráficamente explícito con personas que no existen. El resultado, contra todo pronóstico, es un modelo de negocio de lo más rentable para sus creadores.

Pero, ¿quién querría comprar contenido explícito de alguien que no existe? La respuesta es sorprendente. "A la persona típica que ve estas cosas no creo que le importe", asegura uno de los creadores en una entrevista al The Washington Post. "No espero que la persona que veo en internet sea quien dice ser. No voy a conocerle en la vida real", finaliza el creador. En su caso, el anónimo se dedica a generar imágenes explícitas de mujeres adultas con pañales a través de IA.

Al final del día, si no son reales, ¿a quién le importa? Creador de contenido explícito

En Reddit, la usuaria u/Cl4ud14_14, quien se dedica a vender fotos explícitas, se ha convertido en toda una sensación en la comunidad r/Faces. Como lo indica su nombre, en esta región del internet las personas -mayormente mujeres- se dedican a subir fotografías de sus rostros, sin ninguna razón aparente más que la de compartir un momento de sus vidas.

"Sintiéndome linda hoy", comentaba Claudia en la descripción de su imagen. Pocos minutos después, la mujer ya acumulaba montones de halagos en los comentarios. "Te ves bastante hermosa", comentaba un usuario, mientras otro preguntaba "¿cómo eres tan bonita?". El único problema es que Claudia no existe, es una imagen generada por inteligencia artificial.

Si bien algunos usuarios hacen énfasis en que se trata de una imagen generada por inteligencia artificial, la mayoría parece no notarlo. O, al menos, no darle importancia.

La IA marca un nuevo capítulo en la objetivación de la mujer y el uso de su cuerpo como artículo de consumo

No es la primera vez que comentamos al respecto. La inteligencia artificial está cambiando la industria del porno, pero también la manera en la que se utiliza el cuerpo de la mujer como un objeto de consumo para las masas. Pero, ¿cómo puede afectar una persona sintética generada a través de la IA a mujeres reales? Pues, aunque no lo creas, tiene un impacto inevitable en las sociedades y su forma de interrelacionarse.

Los creadores de contenido explícito generada por IA invierten horas en producir una imagen que luzca impecable, mayormente basadas en mujeres y chicas jóvenes. Por supuesto, la meta es tener un producto lo más perfecto posible, sin importar si sus rasgos son peligrosamente irreales e inalcanzables por cualquier ser humano. Esto ya lo hemos visto en mayor medida con los filtros de Instagram, los cuales se han convertido en la puerta de entrada al quirófano para miles de mujeres en el mundo.

Así, la inteligencia artificial se podría convertir en otro problema más en la lucha contra la objetivación de las personas y las presiones sociales para parecer cada vez más perfectos. Si hasta ahora las mujeres ya se veían coaccionadas a conseguir una imagen difícilmente alcanzable a través del bisturí y otros métodos potencialmente peligrosos, ¿cuál será el próximo paso ahora que ni siquiera estamos hablando de un estándar de belleza basado en algo natural?

Si bien es fácil pedirle a las personas que dejen de estar sometiéndose a patrones de belleza irreales, la autocosificación es un fenómeno real. Este último afecta más a mujeres que a hombres, y se interioriza desde las primeras etapas de vida. Además, puede manifestarse en entornos tan normales como una llamada de Zoom, y tiene efectos catastróficos para la salud de quien lo padece.

