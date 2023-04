Daredevil: Born again es la producción en formato televisión más esperada del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque no es el único proyecto que la franquicia tiene en marcha, no hay ninguno otro que se acerque a la expectativa generada por el Demonio de Hell’s Kitchen. A esto se suman novedades relevantes, como la confirmación de que The Punisher estará en ella.

La expectativa en relación con Daredevil: Born Again puede ser incluso mayor a la que ha generado con otras películas de la franquicia. Algo que es así porque el Universo Cinematográfico de Marvel se encuentra atravesando una crisis narrativa, en la que sus argumentos repiten fórmulas ante las que los espectadores cada vez son más críticos. Una circunstancia que se produce en la transición entre los personajes que encabezaron las primeras tres fases y los que deberían encargarse de las siguientes.

Daredevil: Born Again quizá pueda resultar en un relanzamiento de la franquicia. Aunque en esto influyen muchos factores, por lo que parece complejo lograrlo. Sin embargo, no habría que descartar la opción. La serie sobre Matt Murdock (Charlie Cox) ha ido sumando a algunos de los referentes que dieron vida a la producción de Netflix, titulada Daredevil. El más reciente es Jon Bernthal, quien interpretó a The Punisher. Analizamos si esta decisión será positiva o si podría representar mayor peligro para el futuro de Marvel.

Jon Bernthal estará en el Universo Cinematográfico de Marvel

A principios de marzo de 2023, The Hollywood Reporter informó de que Jon Bernthal sería parte del elenco de Daredevil: Born Again. Su posible regreso como The Punisher era uno de debates abiertos en relación con la serie. No solo por su impacto en la adaptación producida por Netflix, sino también porque su incorporación podría marcar el tono con el que será contada la historia.

Jon Bernthal interpretó por primera vez a Frank Castle durante la segunda temporada de Daredevil. El personaje fue una de las novedades más destacadas dentro de una entrega irregular y que fue más cuestionada que aplaudida. Su incorporación propició que Matt Murdock se viera, de nuevo, obligado a confrontarse a sí mismo, a revisar sus métodos, a la par que intentaba contener a The Punisher, quien dentro de los cómics y en la adaptación funciona como antihéroe.

El contraste entre ambos personajes no podía ser más evidente: mientras uno se entregaba de las armas y explosiones sin reparar en cuánta sangre podía correr, el otro no quería cadáveres en sus calles y usaba principalmente sus puños a la hora de atacar. Esa oposición derivó en una de las frases más recordadas de la serie, cuando The Punisher le dice a Daredevil: “Tú los golpeas, y ellos se levantan. Yo les disparo y se quedan en suelo”.

La adaptación de Netflix

Uno de los aspectos clave de Daredevil en Netflix fue que la productora no se cortó en relación con el tono. Si los combates debían ser explícitos, lo eran; si el personaje tenía que entrar en secuencias violentas y extensas, entraba. Aunque no dejó de ser una serie enfocada a un público joven, tenía una perspectiva adulta.

Sus personajes, si bien no atravesaban situaciones dramáticas o de gran profundidad, sí experimentaron pulsos filosóficos que nutrieron sus recorridos. En el caso de Daredevil, su relación con la violencia y la religión; en cuanto a The Punisher, la necesidad de lidiar de forma constante con su pasado.

En este sentido, Netflix mostró a ambos personajes atravesando problemas personales. Si se tratara de contrastar esta adaptación con las que se han hecho para Disney+ en tiempo reciente, Daredevil tiene un tono más oscuro y menos diplomático.

Este planteamiento también se mantuvo en las dos temporadas que Netflix hizo sobre The Punisher. Fueron un par de entregas dedicadas de forma exclusiva a esta figura, después de haber sido presentada. El objetivo de la productora era crear su propio universo de superhéroes, reclutando a personajes con un perfil mucho más callejero que otros, enfocados en misiones a gran escala. Esta diferencia entre los tonos narrativos puede suponer, para Daredevil: Born Again, un inconveniente.

Disney, The Punisher y la violencia

en Daredevil: Born Again

La adaptación de Netflix creó un paradigma en relación con The Punisher. El personaje tuvo en Jon Bernthal a un intérprete capaz de transmitir la angustia interna que lo atraviesa, movido por el duelo y el dolor. Lo cual estuvo acompañado por secuencias de acción en las que se le vio imponente, agresivo, intimidante.

El resultado fue la mejor interpretación de The Punisher hasta el momento. A partir de entonces, Disney entró en una encrucijada: apegarse a esa tradición o ir por una ruta distinta. No es el mismo caso de Matt Murdock, a quien por su personalidad y en algún cómic se le ve más distendido. Podría pensarse que Daredevil es una figura más moldeable.

En cambio, Frank Castle se percibe como un personaje más robusto, complejo de suavizar si se trata de adaptarlo a una audiencia más infantil. Esta es otra capa del debate que está atravesando al Universo Cinematográfico de Marvel en la actualidad. La franquicia sufre la necesidad de tener que dar una perspectiva más adulta a sus personajes e historias, mientras parte de su audiencia condiciona este salto.

Teniendo en cuenta lo aclamada que fue la versión presentada por Netflix sobre The Punisher, la sensación es que en este caso no debería haber punto medio. La tradición del personaje en los cómics es violenta, agresiva, explícita. Si Disney no toma esa ruta y ofrece una versión más blanda, puede que lo que parece una buena noticia en la actualidad sea un hecho lamentable en el futuro. En este sentido, la clasificación «R» a Daredevil: Born Again luce como un detalle coherente con el tipo de figuras que tendrá la producción.

