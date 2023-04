Aunque parezca algo digno de una película de acción, un vídeo publicado en YouTube muestra el curioso proceso de robar un coche con un Nokia 3310. El vídeo se ha publicado con la intención de ver el nuevo modus operandi de los ladrones en los Estados Unidos. Así, utilizando curiosos gadgets disfrazados de móviles o parlantes bluetooth, pueden conectarse al sistema del vehículo y robarlos sin necesidad de llave inteligente. Todo en menos de medio minuto. Lo peor es que este proceso parece funcionar sin importar qué tan nuevo sea.

Estos dispositivos se encuentran a la venta en línea, y pueden costar miles de dólares. Una vez en tu posesión, podrás encender casi cualquier modelo, incluso si no tienes conocimientos en el área de robo de coches, como suele ser usual. Además, para garantizar la seguridad de sus portadores, suelen disfrazarlos de otros gadgets. En el vídeo de ejemplo tiene forma de Nokia 3310, pero puede variar a cualquier otro producto electrónico.

El proceso para robar un coche con este gadget es muy sencillo. El dispositivo se encargará de hacer todo el trabajo por el ladrón. Así lo explica Ken Tindell, director de tecnología en la empresa de ciberseguridad para vehículos Canis Labs. "Todo lo que tienen que hacer es coger dos cables del dispositivo, desmontar el faro y meter los cables en los agujeros adecuados...".

¿Qué puedes hacer para proteger tu vehículo antes este tipo de prácticas? Según Tindell, "no hay nada simple que los consumidores puedan hacer". No obstante, sí que existen opciones para evitar el robo de tu coche a través del uso de estos electrónicos.

Cómo funciona esta nueva tecnología para el robo de coches

Las investigaciones de Tindell han logrado descifrar parte de la forma en la que funcionan este tipo de tecnologías. El ataque se denomina inyección CAN (Controller Area Network). A través de un dispositivo modificado, se envían mensajes falsos que aparentemente proceden de la llave inteligente del vehículo. Debido a su programación, la computadora no verifica las señales recibidas.

Aunque estos gadgets pueden alcanzar precios altísimos, rondando entre los 2.500 euros y los 18.000 euros, no contienen componentes demasiado caros. De hecho, suelen tener un valor aproximado a los 10 euros, según el reporte, y se cuenta un chip con hardware CAN y otro relacionado con este último.

Como ya comentábamos, actualmente no hay protección a este tipo de prácticas para el robo de coches. Sin embargo, no significa que no se pueda evitar este problema a largo plazo. En un correo a Motherboard, Ken Tindell explica que se pueden introducir protecciones criptográficas en los mensajes CAN a través de actualizaciones de software.

El software es sencillo, y la única parte compleja es introducir la infraestructura de gestión de claves criptográficas. Pero como las nuevas plataformas de vehículos ya están desplegando soluciones criptográficas, esa infraestructura ya existe o hay que construirla de todos modos Ken Tindell, director de tecnología en la empresa de ciberseguridad para vehículos Canis Labs

