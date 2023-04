Atención, spoilers a continuación. El secreto mejor guardado de la serie Succession, de HBO y disponible en HBO Max, sorprendió por la forma en que el guion narró el suceso. La muerte de Logan Roy no solo se alejó de las usuales intrigas del argumento al enfocarse en las emociones de los personajes. También contó con el elemento de la sorpresa, que logró superar cualquier conjetura sobre lo que podía ocurrir en la historia. Considerado uno de los mejores giros argumentales de la producción, la circunstancia se debatió en redes sociales desde todos los ángulos posibles.

No obstante, para Brian Cox, el actor que interpretó al icónico personaje a lo largo de cuatro temporadas, se trató solo de trabajo. Así lo comentó en el episodio del lunes de The Late Show With Stephen Colbert, en el que pudo narrar lo ocurrido a partir de su punto de vista. El intérprete explicó que recibió la noticia acerca del fallecimiento de su personaje con tranquilidad e, incluso, con una actitud práctica. Aun así, admitió que amaba al papel y que encarnar a la cabeza visible de Waystar Royco será una experiencia difícil de olvidar.

Roy Logan es uno de los mejores papeles de todos los tiempos. No puedes criticarlo. Realmente ha sido fantástico, pero sabía que tenía que llegar a su fin. Y admiro mucho a Jesse Armstrong porque fue una decisión muy valiente. Brian Cox

Para el actor de Succession, de 76 años, fue además una forma de comprender el poder desde lugares diferentes a los que usualmente se muestran en la pantalla. Lo que le permitió experimentar con su encarnación de un despiadado patriarca familiar hasta convertirlo en una figura icónica en la televisión contemporánea.

Las precauciones de Succession para guardar el mayor secreto de la televisión

Durante la entrevista con Stephen Colbert, Brian Cox también detalló que guardar el secreto de la muerte de Logan conllevó un considerable esfuerzo. Lo que incluyó tener que seguir asistiendo al plató de filmación y evitar que su ausencia fuera notoria, para evitar dar pie a especulaciones. Aunque el actor admitió que tiene problemas para guardar secretos.

Con todo, consideró relevante que la muerte de Logan Roy sucediera en el arco del personaje. Para el intérprete, era fundamental que se mantuviera la sensación de que el argumento de Succession seguía una cadena de acontecimientos realistas. Por lo que el fallecimiento del anciano era algo que debía ocurrir tarde o temprano. Solo esta podía ser la conclusión natural de un hilo narrativo que ha suscitado enorme interés.

También subrayó lo crucial que será culminar la historia en el momento adecuado. Un punto que considera un factor decisivo en su éxito. “Muchos espectáculos superan su bienvenida y creo que el nuestro es perfecto y ordenado en la forma en que es”.

Ninguna boda y un futuro funeral

Para el actor Alan Ruck, la muerte de Logan Roy fue una sorpresa incluso sin haberla rodado. Especialmente porque ocurre en el capítulo titulado, irónicamente, La boda de Connor. Lo que pareció profundizar en el carácter del personaje, obsesionado con llamar la atención bajo la sombra de la inmensa figura de su padre. Parecía que esta iba a ser la gran ocasión de convertirle en el protagonista de un evento de gran envergadura —su matrimonio—. Hasta que la muerte de Logan lo empañó todo.

El intérprete comentó en una entrevista en The Hollywood Reporter que Brian Cox fue el primero en recibir la noticia y después se habló sobre la decisión con el resto del elenco de Succession. Aunque nunca se supo con exactitud cuando iba a ocurrir. Finalmente, a punto de comenzar el rodaje, se informó de que sería durante el tercer episodio, que también relataba la boda del hijo mayor de Logan.

Según Alan Ruck, fue una maniobra mordaz del guion que demostró que, incluso después de su muerte, el patriarca seguía influyendo de forma determinante en la vida de sus hijos.

(Connor) estaba desesperado por hacer algo que impresionara al anciano. Eso es lo que lo está impulsando (en todas las temporadas). Ahora bien, ¿la campaña política (le interesa)? Realmente no importa, porque la recompensa no va a estar ahí, no como lo esperaba o considera valioso. Alan Ruck

No obstante, el artista insistió en que el hecho de que el fallecimiento del cabeza de familia ocurriera en un capítulo que lleva el nombre de su personaje supuso un honor.

También una manera de comprender la importancia que tendrá en Succession este último ahora que Logan ha muerto y que, probablemente, pueda actuar de forma más libre y autónoma. “¿Pero para mí? ¿Tener un episodio que lleve el nombre de mi personaje y que sea uno conmovedor donde se desata el infierno y todo es diferente para siempre? ¡Sí, eso me parece bien!”, insistió.

