¿Es el final de John Wick? ¿Está muerto realmente? La pregunta parece tener una respuesta concluyente en la cuarta entrega de la saga que lleva su nombre. Después de un violento duelo al amanecer contra Caine (Donnie Yen), termina herido. Una maniobra que le permite vencer al marqués Vincent de Gramont (Bill Skarsgård) en su terreno.

Además, recuperar su libertad y la del asesino ciego al que se enfrenta durante la saga y al que le une una extraña y larga amistad. No obstante, las heridas resultan lo suficientemente graves como para que termine por desplomarse moribundo en la escalinata de la basílica del Sacré-Cœur, en París. En la siguiente escena, Winston (Ian McShane) y Bowery King (Laurence Fishburne) contemplan su lápida en Nueva York. Un final en apariencia apropiado y definitivo para un personaje emblemático.

Pero no todo es tan sencillo en la franquicia dirigida por Chad Stahelski. De hecho, existen suficientes razones para concluir que el asesino a sueldo más popular de la cultura pop sigue vivo. No solo por su anunciada aparición en próximos spin-offs, sino también por los datos que ofrece la historia. Varios de ellos llevan a pensar que no es el final de John Wick y que este podría haber fingido una muerte física y legal para escapar definitivamente de la High Table.

Algunos indicios sobre el futuro de John Wick

No hay duda de que los últimos diez minutos de la película son un homenaje a un viejo giro del cine de acción. La conveniente muerte de un personaje que atravesó docenas de situaciones distintas es frecuente en el género. Un buen ejemplo es la forma en que Christopher Nolan sugirió que el Batman de Christian Bale pudo escapar de su pasado e identidad. La secuencia final de El caballero oscuro: La leyenda renace muestra que el héroe de Gotham se inmoló para salvar a sus conciudadanos. Solo para aparecer poco después en una especie de encuentro final —todavía se debate si ficticio— con Alfred (Michael Caine) y demostrar que finalmente era libre.

En John Wick no hay ninguna secuencia ambigua que deje entrever que el personaje está vivo y disfrutando junto a su perro de una nueva vida. Pero sí incluye una escena poscréditos que podría explicar el motivo por el que fingir su muerte es la única solución para evitar la persecución implacable de la High Table y sus incontables enemigos.

En las escenas extra se muestra a Caine fuera de la nefasta influencia y control de la sociedad de asesinos. De pie en una calle de París, escucha a su hija tocar el violín, sin temer por su suerte o la de él mismo. Es entonces cuando Akira (Rina Sawayama), primogénita de Koji (Horoyuki Sanada), el gerente del Continental Osaka asesinado por el mercenario, emerge entre la multitud. ¿El motivo? Perpetrar su venganza. Aunque la película no lo aclara, es evidente que el personaje encarnado por Donnie Yen tendrá que regresar al ciclo de matar o morir.

De modo que es probable que el final de John Wick no sea tal, que este decidiera evitar una situación semejante y comenzar de nuevo. Sin identidad, sin una familia de asesinos ante la cual responder e incluso sin que sus más allegados conozcan su paradero. Algo que abriría la puerta a un nuevo capítulo del personaje en una futura entrega de la franquicia.

Un plan concebido desde lugares misteriosos

¿Podrían Caine y John Wick haber planeado la estrategia de un falso fallecimiento? La teoría se hace más evidente cuando se analiza el duelo al amanecer, bajo el ojo vigilante de la High Table. Ambos personajes son, en la trama, viejos conocidos y comparten una historia en común que no se revela. Además, se encuentran horas antes de que John Wick atraviese París en medio de la persecución de cientos de criminales.

Más tarde, en pleno duelo, John recibe un balazo de Caine, pero evita responder de la misma forma. Lo que permite al primero negociar con el marqués su libertad y las condiciones en las que la obtendrá. Las reglas favorecen a Wick, que dispara al personaje de Bill Skarsgård en la cabeza. Finalmente, en un solo movimiento logra vencer de forma brillante a la sociedad de asesinos que los perseguía.

Es posible que el trato no incluyera únicamente lo acontecido frente a Sacré-Cœur, sino también la hipotética huida en el futuro. Pero Caine, que tenía como objetivo reunirse antes o después con su hija, no podía solo desaparecer. En cambio, John Wick sí; casi con toda seguridad, con la ayuda de Winston y Bowery King.

