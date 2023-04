iOS 17 está a la vuelta de la esquina, y con él también se espera la llegada de iPadOS 17. Si bien Apple ha seguido una gran política de actualizaciones cada año, poniendo al día los dispositivos antiguos cada año, también deja fuera con cada actualización aquellos dispositivos que, por el paso del tiempo o potencia, no reciben nuevas funciones.

Con la llegada de iPadOS 16, la mayoría de los iPads de los usuarios recibieron todas las novedades, no obstante, para algunos llegó un sistema bastante recortado, con funciones olvidadas que quedaban limitadas a los modelos Pro o a los dispositivos más recientes. Parece que con iPadOS 17 esta tendencia se mantendrá.

Por un lado, alguno de los iPad menos potentes o más antiguos recibirán una versión recortada del sistema operativo. Por otro, los iPad más antiguos se quedarán fuera de actualizar a la versión más reciente de su sistema operativo.

De hecho, según 9to5mac, citando a una fuente bastante confiable, tres de los modelos de iPad que actualmente son compatibles con la última versión se quedarán fuera de la actualización con la llegada de iPadOS 17. Si apple confirma en la WWDC este extremo, así quedaría la gama iPad respecto a recibir las actualizaciones más recientes.

iPads que NO se actualizarán a iPadOS 17

iPad 5ta generación

iPad Pro de 9,7 pulgadas de primera generación

iPad Pro de 12,9 pulgadas de primera generación



iPads que SÍ se actualizarán a iPadOS 17

iPad Air de 3.ª generación y posteriores

iPad 6.ª generación y posteriores

iPad mini 5.ª generación y posteriores

iPad Pro 2017 y posteriores

No obstante, hay que tener en cuenta que no se trata de una lista oficial, puesto que para conocer la disponibilidad final de los iPad compatibles con iPadOS 17. Y no solo los dispositivos que recibirán la última versión, también las características que recibirá cada modelo, puesto que es bastante probable que no todas las novedades que traiga consigo la próxima versión.

Y respecto a los iPhone, 9to5mac apunta a que las informaciones son bastante confusas, aunque apuntan a que todos los iPhones que pueden ejecutar a día de hoy iOS 16 también se actualizarán a iOS 17-

También en Hipertextual: