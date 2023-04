Puede que en un universo paralelo no muy lejano, Harrison Ford nunca interpretara a Han Solo en la franquicia Star Wars. ¿Quién lo habría hecho? Nada más y nada menos que uno de los actores más importantes de la historia del cine, Al Pacino, quien se refirió a la vez que fue contactado para ser parte de esa narrativa.

Harrison Ford debutó en Star Wars durante 1977, cuando fue estrenada Una nueva esperanza. Un año antes, el actor había sido elegido para encarnar a Han Solo. Aquello fue sorpresivo porque, en relación con su competencia, en la que se mencionaron nombres como Kurt Russell,​ Nick Nolte y Al Pacino, Ford no tenía tanta experiencia ni reconocimiento.

Sin embargo, obtuvo el papel que cambió buena parte de su vida. Se cuenta que George Lucas veía en Harrison Ford a una figura más acorde al momento de interpretar a un personaje que tendría una filosofía más cínica, sarcástica, en relación con Luke Skywalker (Mark Hamill) y Leia Organa (Carrie Fisher), los otros protagonistas de la historia.

Durante una entrevista, Al Pacino hizo una declaración que invita a pensar que él, en un principio, fue el elegido para abordar al personaje. Aunque rechazó la propuesta.

¿Al Pacino como Han Solo en Star Wars?

Cuando Una nueva esperanza estaba por estrenarse, Al Pacino ya había sido parte de dos entregas de El Padrino (1972 y 1974). Su figura, dentro de la industria del cine, había escalado rápido, tanto de manera comercial como interpretativa. En ese momento, era uno de los nombres propios de la actuación. Por tanto, las ofertas de trabajo llegaban de forma constante. Una de ellas fue la de ser parte de Star Wars.

En una entrevista dada a Variety, el actor explicó lo siguiente:

“Rechacé Star Wars. (En aquellos años) cuando llegué por primera vez, era el chico nuevo en el bloque. Ya sabes lo que sucede cuando te vuelves famoso por primera vez. Es como, 'Dáselo (el papel) a Al'. Me habrían puesto en contacto con la Reina Isabel de haber sido necesario.” Al Pacino, a Variety.

Luego de explicar este contexto en el que se encontraba su carrera, dijo lo siguiente en relación con ese momento: “Me dieron un guion llamado Star Wars y me ofrecieron mucho dinero. No entendí qué estaba pasando. Lo leí. Después, dije que no podía hacerlo”. Para cerrar su comentario, agregó una broma: “Le di una carrera a Harrison Ford”.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Luego de Una nueva esperanza, Harrison Ford se convirtió en uno de los personajes más queridos dentro de la franquicia Star Wars. Su nombre estará por siempre asociado con este personaje, así como con la saga Indiana Jones. Mientras tanto, aunque Al Pacino quizá lamente haber perdido dinero, su legado dentro de la historia del cine como uno de los mejores actores está a buen resguardo.

También en Hipertextual: