Estados Unidos es, por mucho, el país que más usa ChatGPT. Alrededor del 20% de todo el tráfico mundial del portal de OpenAI proviene de este país, de acuerdo con una medición publicada esta semana por Semrush, una plataforma de análisis de presencia digital.

En la lista le seguían Alemania, Francia, India, Brasil y Reino Unido. España, para el momento en que se hizo el estudio, se encontraba en el séptimo lugar. Estaba por delante de Canadá, Italia y Filipinas.

El tráfico hacia la página web de OpenAI fue impulsado principalmente por ChatGPT, pero también por su herramienta de generación de imágenes DALL-E. En enero pasado, se registraron 800 millones de visitantes. Para febrero, el número casi se duplicó: 1 mil 400 millones. ¿En marzo? La cifra llegó a los 1 mil 900 millones.

El análisis asegura que 83% del tráfico de todo el mundo proviene de usuarios que tienen entre 18 y 34 años. "Los datos confirman cuán explosiva ha sido la popularidad de ChatGPT", dijo Fernando Angulo, Senior Market Research Manager de Semrush, en una nota de prensa.

OpenAI está entre los sitios con más tráfico del mundo gracias a ChatGPT

Todos los análisis de presencia web coinciden: el crecimiento de ChatGPT y OpenAI es meteórico. OpenAI entró en febrero dentro de los 50 sitios web más visitados del mundo. Al cierre de marzo, ya estaba dentro de los primeros 18, de acuerdo con Similarweb. La firma USB señaló que "en los 20 años posteriores a la irrupción de la Internet, no podemos recordar un avance tan rápido de una aplicación de Internet para consumidores".

Semrush, además de medir el tráfico de OpenAI gracias a ChatGPT, también analizó algunos intereses de los usuarios con respecto al chatbot y a la IA. Por ejemplo, las búsquedas globales online sobre "open ai jobs" (ofertas de empleo de IA) crecieron un 1.971% interanual en enero pasado.

No todo es entusiasmo. La búsqueda "will AI take my job" (la IA se quedará con mi trabajo) creció un 700% interanual en enero. "What jobs will AI replace" (qué trabajos reemplazará la IA) también se disparó: 1011% más para el mismo periodo.

La preocupación laboral sobre ChatGPT apareció casi de inmediato luego de su lanzamiento. De hecho, OpenAI ha revisado el tema en algunos de los reportes sobre sus desarrollos. Según uno de estos análisis, entre las profesiones que más pudieran verse afectadas por la nueva tecnología están los Matemáticos, Contadores, Periodistas, Secretarios legales y Asistentes Administrativos.

