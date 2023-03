Twitter actualizó sus políticas de discurso violento y avisó que podrá suspender de manera definitiva a quienes deseen el mal a otras personas. La red social no permitirá mensajes como «ojalá te mueras», «espero que te dé cáncer» o cualquier otra expresión que busque el daño físico de un tercero. De acuerdo con la empresa dirigida por Elon Musk, los nuevos ajustes buscan garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la normalización de acciones violentas.

La actualización a la política considera cuatro aristas: amenazas, deseos de daño, incitación y glorificación a la violencia. Si bien parte de la política impedía el comportamiento violento de los usuarios, no deja de llamar la atención el apartado relacionado con desear el mal.

«No puede desear, esperar o expresar deseo de daño. Esto incluye (pero no se limita a) esperar que otros mueran, sufran enfermedades, incidentes trágicos o experimenten otras consecuencias físicamente dañinas.» Políticas de Discurso Violento. Twitter

La red social también agregó una línea que protege las viviendas, refugios e infraestructura esencial para actividades diarias dentro de sus nuevas políticas. Se acabaron las amenazas con quemar o destruir la casa de quien te caiga mal en Twitter. Tampoco podrás alentar a que otros cometan actos de violencia, crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio.

Aunque las nuevas reglas son más estrictas que las versiones anteriores, Twitter confirmó que permitirá expresiones violentas cuando no haya un contexto abusivo. Por ejemplo, si le dices a uno de tus amigos «Ojalá se te caiga el pipí» no incurrirías en un deseo de daño físico, ya que se trata de una actividad consensuada. La red social también suavizará estas reglas en discusiones de videojuegos o de eventos deportivos.

Elon Musk ya no es un «absolutista de la libertad de expresión» en Twitter

Twitter mencionó que las conversaciones sanas no prosperan cuando se utiliza el discurso violento para transmitir un mensaje. No obstante, no dejan de sorprender las constantes actualizaciones a sus normas de uso. Desde que Elon Musk tomó el poder vimos desfilar cambios como la suspensión de cuentas por hacerse pasar por el CEO de Twitter, seguir en tiempo real su jet privado o compartir enlaces de otras redes sociales.

La promesa de una red social que apostaría por la libertad de expresión quedó en el olvido. A la fecha, Twitter parece operar de acuerdo al estado de ánimo de Elon Musk. Si algo o alguien atenta contra su persona, pide a sus empleados que diseñen una norma que lo impida. Si no funciona, los despide o expone frente a más de 130 millones de seguidores.

Incitar o glorificar a la violencia nunca será bien visto, aunque una suspensión permanente por desear el mal parece un exceso. En la lógica de Elon Musk, hace más daño desear que te mueras de una enfermedad, que compartir teorías conspirativas que satanizan las vacunas.

Pese a que en la mayoría de los casos se suspenderán cuentas de forma inmediata, Twitter también considera infracciones menos graves. Cuando esto ocurra, el usuario obtendrá un bloqueo temporal con la advertencia de que si continúa violando las reglas, su cuenta quedará inhabilitada.

