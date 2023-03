La primera temporada de The Last Of Us llegó a su fin. Previo al estreno del octavo y último episodio, la mayor duda era si Craig Mazin y Neil Druckmann, showrunners de la serie, respetarían el cierre del juego. Ese «temor» se produjo porque, como seguramente sabes, la producción se tomó la libertad de cambiar algunos sucesos.

En el caso del final, no obstante, se mantuvo casi idéntico al de The Last Of Us Parte 1; salvo ciertos detalles que no tienen demasiada trascendencia. Sin embargo, en una entrevista con con GQ, Craig Mazin reconoció que consideraron extenderlo ligeramente.

Tanto la serie como el juego finalizan cuando Joel le miente a Ellie sobre lo sucedido con las Luciérnagas. La escena, llena de tensión por la evidente falsedad en los hechos contados por Joel, termina abruptamente. No obstante, Ali Abbasi, director del episodio final, quería continuar la secuencia mostrando cómo ambos personajes caminan hacia Jackson separados; denotando que Ellie no estaba del todo convencida de lo que había escuchado.

«Ali Abbasi, nuestro director, había considerado una versión un poco más larga y más triste donde Ellie dice, ‘está bien’, y luego se da vuelta y se aleja. Y Joel la cuida. Los vemos a los dos caminando hacia Jackson. No juntos, sino separados. La escena perdura y luego todo se desvanece. Había algo hermoso en ello.» Craig Mazin.

Siendo sinceros, esta ligera variación respecto al final de The Last Of Us Parte 1 habría tenido una recepción positiva. Sobre todo, porque no altera la narrativa, sino que la complementa y deja claro que Ellie tiene dudas sobre Joel.

¿Por qué no apostaron por el cambio? Según el propio Mazin, el final del juego tuvo demasiado peso en la discusión, razón por la cual decidieron no realizar ninguna alteración. Ciertamente, es un momento icónico para los fans de la franquicia, y la semilla que da lugar a los eventos de The Last of Us Parte 2.

Mazin, incluso, menciona que se pusieron en los pies de los fans. ¿Qué pensarían ellos al ver un final distinto?, ¿habría una reacción negativa? Para evitar cualquier inconveniente, entonces, optaron por seguir la propuesta original.

Sobre este tema también se pronunció Neil Druckmann, quien junto a Bruce Straley escribió el guion de The Last of Us Parte 1 en Naughty Dog. El creativo menciona una diferencia clave entre el juego y la serie. Cuando desarrollaron el primero, no estaban seguros si habría una secuela. Con la producción televisiva, por el contrario, se sabe que habrá más temporadas. Por lo tanto, el final se percibe de una manera distinta, principalmente por aquellos que ya tuvieron la oportunidad de disfrutar la experiencia jugable

«Cuando hicimos el juego, y ese final llegó, nadie sabía si íbamos a hacer otro título. Entonces creo que fue más fácil para la gente aceptar que no es un cliffhanger, es un final adecuado. En este punto, podrían decir: ‘Nos dejaste con un cliffhanger‘, ya que saben que se acerca la segunda temporada. Será interesante ver si esto significa que las personas tendrán una reacción diferente. Neil Druckmann.

