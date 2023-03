Las imágenes más coloridas tomadas a la luna Ío de Júpiter ya están disponibles. Juno, la sonda de la NASA, ha sido la encargada de fotografiar al satélite del planeta joviano durante uno de sus pasos cercanos a su superficie —51.500 kilómetros de distancia—, este pasado 1 de marzo de 2023. Ahora, las imágenes por fin llegan a internet para el disfrute de todos.

¿Qué es lo que se aprecia en las fotos de la NASA? En primer lugar, los volcanes Lei-Kung Fluctus, Amaterasu Patera, Dazhbog Patera, Surt & Vivasvant Patera. En cuanto a la escala de los objetos sobre la superficie de Ío, los investigadores aseguran que el detalle más pequeño observable en la imagen tendría hasta 35 kilómetros de ancho.

Por otro lado, las manchas oscuras que pululan sobre la superficie del cuerpo celeste son el resultado de las múltiples erupciones volcánicas a las que se ha visto sometido el satélite. Girru Oriental es una de las que se puede observar por primera vez. Durante el paso de la misión New Horizons de la NASA en 2007, Girru Oriental se encontraba experimentando una gran erupción, pero el flujo de lava llegó tras el paso de la sonda sobre el cuerpo celeste.

Ahora, el pequeño campo de flujo que se aprecia en las imágenes tiene un tamaño de hasta 3.200 kilómetros cuadrados. Esta área se habría reactivado tras una erupción en octubre de 2021. La información fue recavada por el instrumento JIRAM —Jovian Infrared Auroral Mapper— de la sonda Juno de la NASA.

https://twitter.com/andrluck/status/1631942913016905729

Más cambios en la superficie del satélite Ío de Júpiter

Imágenes del satélite Ío de Júpiter – Sonda Juno de la NASA

Entre los cambios visibles desde la última observación de la región por la sonda Galileo en 2001 tenemos a Chors Patera. Esta área de Ío ha experimentado un enrojecimiento importante desde principios de siglo, lo que podría significar vulcanismos de silicatos a alta temperatura.

Las capturas de la JunoCam de la NASA revelan la sombra de montañas cerca del límite entre el lado diurno y nocturno de Ío. De hecho, la mancha oscura que se puede observar en la zona centro-derecha de la imagen podría ser una montaña de hasta 5.500 metros de altura.

La JunoCam de la NASA sigue su paso por el Sistema Solar

Sonda Juno de la NASA con Júpiter de fondo – Imagen referencial

Las fotos han sido tomadas por la JunoCam. No obstante, esta cámara de luz visible no es considerada un instrumento oficial de la sonda de la NASA. Es por esto que, aunque los resultados han sido lo suficientemente buenos para darle un nuevo vistazo al satélite, no son los más detallados.

A pesar de la poca cantidad de detalles debido a la baja resolución de la JunoCam de la NASA, las nuevas fotos nos permiten observar los colores de la luna Ío como nunca antes. Desde manchas marrones, hasta naranjas, las nuevas capturas abren toda una nueva serie de preguntas acerca de la composición de la superficie del satélite y su origen. La resolución de las fotos ha sido comprobada entre los 43 kilómetros y 34 kilómetros por píxel.

Por su parte, la luna Ío fue descubierta el 7 de enero de 1610, por Galileo Galilei. Es conocido como el satélite con la mayor actividad volcánica dentro de todo nuestro Sistema Solar. Posee ríos de lava, azufre y otro tipo de fenómenos que proceden de esta misma naturaleza. En cuanto a sus dimensiones, Ío no es tan distinto a nuestra Luna. Cuenta con 3.643,2 km de diámetro, apenas 168 km más que el satélite terrestre.

La sonda Juno de la NASA continúa su órbita por Júpiter. Durante su tiempo de actividad, nos ha permitido observar al planeta joviano en todo su esplendor, así como también a sus misteriosas lunas. Entre ellas tenemos a Europa, cuya superficie nos ha permitido ver en todo detalle. Asimismo, a finales de 2022 también envió algunas de las imágenes más impresionantes de Júpiter hasta la fecha.

También en Hipertextual:

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente