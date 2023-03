Nothing tiene en marcha otros nuevos productos, además de la segunda generación de sus auriculares y del Nothing Phone (1). La compañía creada por Carl Pei, quien fue uno de los fundadores de OnePlus, también parece estar trabajando en su primer altavoz. Y si bien no parece que vaya a ser su próximo dispositivo, su diseño se ha dejado ver con todo lujo de detalles.

El portal 91mobiles, en concreto, ha revelado una imagen del frontal del que será el primer altavoz de Nothing, donde podemos ver una línea de diseño muy similar al resto de productos de la marca. Es decir, con elementos transparentes, esquinas redondeadas y tres tonos predominantes: blanco, negro y rojo; los mimos colores que vemos en los Ear (1) y los Ear (stick).

La imagen también deja ver lo que parecen ser dos subwoofers en un tono ligeramente grisáceo, así como dos altavoces principales un poco más arriba, que tendrán un color negro. Entre ambos parlantes, además, nos encontramos con lo que el citado portal llama “un pequeño anillo circular”, donde se mostrará el logo de la marca.

El altavoz de Nothing, por otro lado, tendrá un asa en la zona superior para poder ser transportado y diferentes botones en los laterales para controlar la reproducción, volumen y otros parámetros.

Lamentablemente, no conocemos detalles sobre la fecha de lanzamiento o sobre las principales características de este futuro altavoz de Nothing. De hecho, ni siquiera sabemos su nombre comercial. La compañía, que suele revelar detalles de sus próximos productos incluso meses antes de su lanzamiento, tampoco ha comentado nada al respecto.

Nothing también podría lanzar muy pronto los Ear (2)

Nothing, eso sí, ultima el lanzamiento de la segunda generación de uno de sus productos más importantes: Los Nothing Ear. Estos auriculares fueron el primer dispositivo de la compañía en lanzarse al mercado, y pronto podrían actualizarse con mejoras que ya han sido filtradas.

Los Notging Ear (2), precisamente, llegarán con un diseño muy parecido a sus antecesores, con la excepción de alguna que otra reubicación de diferentes componentes. Entre ellos, el micrófono de cancelación de ruido. En los Ear (1), este se encuentra en la zona superior de los auriculares. En los Ear (2), en cambio, se colocará justo en la zona superior del tallo. El resto es todo exactamente igual.

No obstante, donde sí veremos novedades es en el hardware. Los Nothing Ear (2) podrían llegar con cancelación activa de ruido personalizada. Es decir, el usuario podría escoger el nivel de cancelación de ruido que más se ajuste a sus necesidades. También tendrán conexión dual, para conectar los auriculares en dos dispositivos de forma simultánea, entre otras novedades. Se espera que se anuncien durante los próximos meses.

